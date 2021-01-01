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Aktüel Şişli'de kaza! Polis aracı bariyere girdi
Aktüel

Şişli'de kaza! Polis aracı bariyere girdi

Şişli'de polis aracının bariyere çarpması sonucu iki polis hafif yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 15:41:00 -
Şişli'de kaza! Polis aracı bariyere girdi

Alınan bilgiye göre, D100 karayolunda Zincirlikuyu-Cevizlibağ istikametinde ilerleyen trafik polisi pikabı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mecidiyeköy yol ayrımında bariyere çarptı.

Kazada hafif yaralanan iki polis, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Meslektaşlarının kaza yaptığı ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler bölgede önlem alırken, trafik bir süre kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

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