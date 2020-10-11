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Aktüel Şişli'de kaçak alkol ve sahte içki denetimi yapıldı
Aktüel

Şişli'de kaçak alkol ve sahte içki denetimi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-11 18:49:42 -
Şişli'de kaçak alkol ve sahte içki denetimi yapıldı

İSTANBUL (AA) - Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, ilçe genelinde kaçak alkol ve sahte içki denetimi yaptı.

Şişli'deki tekel bayilerde denetim yapan ekipler, raflarda ve kolilerde bulunan içkileri kontrol etti.

İçki şişelerinin üzerinde bulunan bandrolleri ve tarihlerini inceleyen polis ekipleri tekel bayilerine ruhsat kontrolü yaptı.

Ayrıca bir ihbarı değerlendiren Şişli polisi, sahte içki üretiminde kullanılmak üzere 35 litre alkol ele geçirdi.



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