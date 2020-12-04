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Yerel Şişli'de feci kaza! Metrelerce sürüklendi
Yerel

Şişli'de feci kaza! Metrelerce sürüklendi

Şişli'de yokuş aşağı inerken bina merdivenlerine çarpan, ardından takla atan taksi aracı 30 metre sürüklendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 09:23:00 -
Şişli'de feci kaza! Metrelerce sürüklendi

Kaza, Şişli, Gülbahar Mahallesi’nde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, müşterisini alan 34 TAC 16 plakalı taksinin sürücüsü Yüksel Karamustafa, Galata Deresi Caddesi'ne inmek istedi. Dik yokuşlu sokaktan inen taksi sürücüsü, yasak olmasına rağmen ters yönden gelen kamyonete yol verdi.

O esnada aracı kayan sürücü, bir binanın merdivenine çarparak takla attıktan sonra yaklaşık 30 metre sürüklendi. Sokağın başına kadar kayan taksi durabilirken, içerisindeki sürücüsü Karamustafa ve yolcusu şans eseri burnu bile kanamadan kurtuldu. Çevredeki vatandaşların yardımıyla sürücü ve yolcusu araçtan çıkartıldı.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından yan yatan taksi, çekici yardımıyla döndürüldükten sonra üstüne konularak emniyet otoparkına götürüldü.

Kazayla ilgili konuşan Emin Baba, “Yukarıya çıkan araca yol vereyim derken merdivenlere vurunca 30 metre sürüklenip duvara çarpıp durdu. Sürücünün durumu iyi, tüm taksici kardeşlerimize geçmiş olsun, dikkat etsinler. Yağmurda yokuşları kullanmasınlar” dedi.

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