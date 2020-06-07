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Aktüel

Şişli'de aranan kişilere ve uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Yeniakit Publisher
2020-06-07 18:32:29 -
Şişli'de aranan kişilere ve uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

İSTANBUL (AA) - Şişli'de aranan kişilere ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürelen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi yakalandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince, 6 Haziran'da ilçede uyuşturucu madde ticareti yapanlara ve aranan şahıslara yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 195 fişek, kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 3 faili firar olayının şüphelileri, silahla yaralama faili 6 kişi ve haklarında aranması bulunan 10 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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