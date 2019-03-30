Şişli yerel seçim sonuçları son dakika | İstanbul Şişli 2019 yerel seçim sonuçları
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Cumhur ittifakı kapsamında AK Parti’nin Şişli adayı Nihal Yıldırım’lasandığa giderken, DSP Şişli belediye başkan adayı Mustafa Sarıgül, CHP ve İYİ Parti ‘nin CHP adayı (Millet İttifakı) Muammer Keskin oldu. 2019 yerel seçimlere girdi. 2019 Şişli yerel seçim sonuçları, Şişli 2019 yerel seçim sonuçları, İstanbul Şişli yerel seçim sonuçları 2019, 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul Şişli partilere göre oy dağılımı nasıl oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ne kadar seçmen oy kullandı? YSK’nın askıya çıkardığı listelere göre, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunmakta. Bunların 1 milyon 2 bin 392’si ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak. İstanbul ilçelerinden Şişli’de 24 Haziran 2018 seçimlerinde 204,319 seçmen oy kullanırken, Şişli’de seçimlere katılım Oranı ise %85.58 olmuştu.
Şişli belediye başkan adayları 2019
AK Parti Şişli belediye başkan adayı Nihal Yıldırım
CHP Şişli belediye başkan adayı Muammer Keskin
DSP Şişli belediye başkan adayı Mustafa Sarıgül
BBP Şişli belediye başkan adayı Muhammet Umut Dövletoğulları
Vatan Partisi Şişli belediye başkan adayı Kadri Bülent Önal
SP Şişli belediye başkan adayı Muharrem Çam
Şişli belediyesini kim kazandı?
Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını ve İstanbul’da kimin kazandığını merak ediyor. İstanbul Şişli’de seçmenler Şişli yerel seçim sonuçlarına göre Şişli belediyesini kim kazandı? Şişli belediyesi hangi partiden? Şişli 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul ili, Şişli ilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren İstanbul Büyükşehir belediyesi (İBB) yerel seçim sonuçları, İstanbul yerel seçim sonuçları 2019, İstanbul ilçe seçim sonuçları 2019, İstanbul Şişli yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Şişli seçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.tr’de yaşayacaksınız. Yine 2019 Şişli seçim sonuçlarını, Şişli’de partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.
CHP-İYİ Parti Şişli meclis üyesi adayları
RESUL EMRAH ŞAHAN
SEYFİ ERBAŞ
UMUT ŞENOL
AHMET TARIK İŞMEN
FATOŞ HAMZALI
LEVENT ÜZÜMCÜ
SELİNA DOĞAN
EROL BEYAZTAŞ
SEVAL ÖZSATICI
TUNCAY İŞCEN
OYA AKDENİZ
BİROL AKGÜNEŞ
DOĞAN KILIÇ
HASAN ERCAN
ZEHRA CEMRE ÖZYALÇIN
HAKAN AKA
TURGAY KESKİN
HAMDİ GÜLPINAR
EMİN VAHAP ŞİMŞEKİL
HAN ÜMİT GÜVEN
AYŞEGÜL ÇELEBİ
İSMAİL YÜKSEL
EMRAH SOLAKLAR
GÜLER DAĞIDIR
ZEHRA AYDOĞAR
HÜSEYİN DUMAN
AYŞE DEVRİM DALAR
AYŞE ESRA GÜCÜYENER
KAZIM KOÇ
ERSİN ÇOLAK
YÜCEL GÖKÇEK
KONTENJAN
NURETTİN TAN
HACER FOGGO
MEDET ÇEKEMCİ
DSP Şişli meclis üyesi adayları
Bayram Özata
Cemil Vasken Barın
Alaaddin Alkılıç
Orhan Beğenmiş
Celal Süer
Ersan Yılmaz
Seher Pınar Keskin
Abdulkadir Sezgin
Saadettin Akyol
Doğan Şavkın
Remzi Onuk
Abdurrahman Dönmez
Necmi Hayal
Hamit Eres
Kenan Malkoç
Mahir Dönmez
Fatih Sıltan Gök
Ömer Yazıcı
Kamil Teke
Mehmet Kanbak
Zekai Memiş
Hakkı Ayangil
İhsan Atay
Huri Devirgen
Murat Gündüz
Suna Yeşilyurt
Semra İplikçi
Behice Dönmez
Fırat Tartan
Alim Şahin
İsmail Denizli
KONTENJAN
Ahmet Meriç
Halil Çakır
Osman Korkmaz
Orhan Yıldırım
Şişli 2014 yerel seçim sonuçları
CHP adayı Hasan Hayri İnönü % 61.6
AK Parti adayı Mukadder Başeğmez % 27.5
HDP adayı Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu % 4.1
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