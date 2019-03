Şişli yerel seçim sonuçları son dakika | İstanbul Şişli 2019 yerel seçim sonuçları

Şişli seçim sonuçları 2019 Mart yerel seçim sonuçları en merak edilen ilçelerin başında geliyor. 31 Mart 2019 İstanbul Şişli ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Şişli seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Şişli’de son durum ne? AK Parti Şişli belediye başkan adayı Nihal Yıldırım ile CHP’nin Şişli belediye başkan adayı Muammer Keskin’in yarıştığı Şişli yerel seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? 2019 yerel seçimleri sonuçları heyecanla beklenirken Şişli oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Şişli’de son durum nedir? Şişli’de hangi parti önde? YSK Şişli yerel seçim sonuçları ve oy oranları merak ediliyor. İstanbul Şişli yerel seçim sonuçları | Yerel seçim 2019 İstanbul ilçeleri seçim sonuçları sorgulama sayfası.

Birçok ile oranla daha fazla seçmene sahip olan Şişli seçim sonuçları Yeni Akit’in 2019 seçim sayfasından canlı olarak an be an takip edilebilecek. Şişli seçim sonuçları canlı olarak Yeniakit.com.tr’de takip edebilirsiniz. İstanbul Şişli yerel seçim sonuçları nasıl, yerel seçim 2019 Şişli hangi parti en fazla oy aldı? Şişli belediyesini kim kazandı? Şişli seçim sonuçları an be an son dakika olarak bu sayfada. Şişli 2019 yerel seçim sonuçlarında nefesler yerel seçim 2019 için tutuldu. Şişli yerel seçim sonuçlarında son durum nedir? Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri için 31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaşlar sandığa gitti.

İSTANBUL ŞİŞLİ 2019 SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Cumhur ittifakı kapsamında AK Parti’nin Şişli adayı Nihal Yıldırım’lasandığa giderken, DSP Şişli belediye başkan adayı Mustafa Sarıgül, CHP ve İYİ Parti ‘nin CHP adayı (Millet İttifakı) Muammer Keskin oldu. 2019 yerel seçimlere girdi. 2019 Şişli yerel seçim sonuçları, Şişli 2019 yerel seçim sonuçları, İstanbul Şişli yerel seçim sonuçları 2019, 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul Şişli partilere göre oy dağılımı nasıl oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ne kadar seçmen oy kullandı? YSK’nın askıya çıkardığı listelere göre, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunmakta. Bunların 1 milyon 2 bin 392’si ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak. İstanbul ilçelerinden Şişli’de 24 Haziran 2018 seçimlerinde 204,319 seçmen oy kullanırken, Şişli’de seçimlere katılım Oranı ise %85.58 olmuştu.

Şişli belediye başkan adayları 2019

AK Parti Şişli belediye başkan adayı Nihal Yıldırım

CHP Şişli belediye başkan adayı Muammer Keskin

DSP Şişli belediye başkan adayı Mustafa Sarıgül

BBP Şişli belediye başkan adayı Muhammet Umut Dövletoğulları

Vatan Partisi Şişli belediye başkan adayı Kadri Bülent Önal

SP Şişli belediye başkan adayı Muharrem Çam

Şişli belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını ve İstanbul’da kimin kazandığını merak ediyor. İstanbul Şişli’de seçmenler Şişli yerel seçim sonuçlarına göre Şişli belediyesini kim kazandı? Şişli belediyesi hangi partiden? Şişli 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul ili, Şişli ilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren İstanbul Büyükşehir belediyesi (İBB) yerel seçim sonuçları, İstanbul yerel seçim sonuçları 2019, İstanbul ilçe seçim sonuçları 2019, İstanbul Şişli yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Şişli seçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.tr’de yaşayacaksınız. Yine 2019 Şişli seçim sonuçlarını, Şişli’de partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

CHP-İYİ Parti Şişli meclis üyesi adayları

RESUL EMRAH ŞAHAN

SEYFİ ERBAŞ

UMUT ŞENOL

AHMET TARIK İŞMEN

FATOŞ HAMZALI

LEVENT ÜZÜMCÜ

SELİNA DOĞAN

EROL BEYAZTAŞ

SEVAL ÖZSATICI

TUNCAY İŞCEN

OYA AKDENİZ

BİROL AKGÜNEŞ

DOĞAN KILIÇ

HASAN ERCAN

ZEHRA CEMRE ÖZYALÇIN

HAKAN AKA

TURGAY KESKİN

HAMDİ GÜLPINAR

EMİN VAHAP ŞİMŞEKİL

HAN ÜMİT GÜVEN

AYŞEGÜL ÇELEBİ

İSMAİL YÜKSEL

EMRAH SOLAKLAR

GÜLER DAĞIDIR

ZEHRA AYDOĞAR

HÜSEYİN DUMAN

AYŞE DEVRİM DALAR

AYŞE ESRA GÜCÜYENER

KAZIM KOÇ

ERSİN ÇOLAK

YÜCEL GÖKÇEK

KONTENJAN

NURETTİN TAN

HACER FOGGO

MEDET ÇEKEMCİ

DSP Şişli meclis üyesi adayları

Bayram Özata

Cemil Vasken Barın

Alaaddin Alkılıç

Orhan Beğenmiş

Celal Süer

Ersan Yılmaz

Mustafa Aslan

Seher Pınar Keskin

Abdulkadir Sezgin

Saadettin Akyol

Doğan Şavkın

Remzi Onuk

Abdurrahman Dönmez

Necmi Hayal

Hamit Eres

Kenan Malkoç

Mahir Dönmez

Fatih Sıltan Gök

Ömer Yazıcı

Kamil Teke

Hakan Çelik

Mehmet Kanbak

Zekai Memiş

Hakkı Ayangil

İhsan Atay

Huri Devirgen

Murat Gündüz

Suna Yeşilyurt

Semra İplikçi

Behice Dönmez

Fırat Tartan

Alim Şahin

İsmail Denizli

KONTENJAN

Ahmet Meriç

Halil Çakır

Osman Korkmaz

Orhan Yıldırım

Şişli 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı Hasan Hayri İnönü % 61.6

AK Parti adayı Mukadder Başeğmez % 27.5

HDP adayı Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu % 4.1