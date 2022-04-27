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Yaşam Şişli sular saat kaçta gelecek? 27 Nisan İstanbul su kesinti saatleri güncel
Yaşam

Şişli sular saat kaçta gelecek? 27 Nisan İstanbul su kesinti saatleri güncel

İSKİ sular kaçta gelir 27 Nisan | İstanbul’un Silivri, Şişli, Tuzla gibi bazı ilçelerini etkileyen su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise suların ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Peki, bugün sular kaçta gelecek? Tuzla sular ne zaman gelir?

Yeniakit Publisher
2022-04-27 14:15:00 -
Şişli sular saat kaçta gelecek? 27 Nisan İstanbul su kesinti saatleri güncel

27 Nisan Çarşamba günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple pek çok kişi suların ne zaman geleceğini, iftara kadar suların gelip gelmeyeceğini araştırıyor.

Şişli sular saat kaçta gelecek? 27 Nisan İstanbul su kesinti saatleri güncel

İlçe        :              Silivri

Etkilenen Mahalleler      :              Semizkumlar Mah

Arıza Sebebi      :               500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama             :               Semizkum Depo Çıkışında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi   :               27.04.2022 11:39

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Tuzla

Etkilenen Mahalleler      :              Şifa Mah,Mimar Sinan Mah

Arıza Sebebi      :               Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi   :               27.04.2022 10:13

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Şile

Etkilenen Mahalleler      :              Üvezli Mah,Avcıkoru Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               27.04.2022 12:02

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Şişli

Etkilenen Mahalleler      :              Teşvikiye Mah,19 Mayıs Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               27.04.2022 10:36

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe         :              Şişli

Etkilenen Mahalleler      :              Meşrutiyet Mah,Teşvikiye Mah,Merkez Mah,19 Mayıs Mah,Halaskargazi Mah,Harbiye Mah

Arıza Sebebi      :               800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama             :               Bomonti Osmanbey 800 Lük İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi   :               27.04.2022 11:44

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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