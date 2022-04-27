Şişli sular saat kaçta gelecek? 27 Nisan İstanbul su kesinti saatleri güncel
İSKİ sular kaçta gelir 27 Nisan | İstanbul’un Silivri, Şişli, Tuzla gibi bazı ilçelerini etkileyen su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise suların ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Peki, bugün sular kaçta gelecek? Tuzla sular ne zaman gelir?
27 Nisan Çarşamba günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple pek çok kişi suların ne zaman geleceğini, iftara kadar suların gelip gelmeyeceğini araştırıyor.
Şişli sular saat kaçta gelecek? 27 Nisan İstanbul su kesinti saatleri güncel
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Semizkumlar Mah
Arıza Sebebi : 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Semizkum Depo Çıkışında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 27.04.2022 11:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Şifa Mah,Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 27.04.2022 10:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : Üvezli Mah,Avcıkoru Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.04.2022 12:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Teşvikiye Mah,19 Mayıs Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.04.2022 10:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Meşrutiyet Mah,Teşvikiye Mah,Merkez Mah,19 Mayıs Mah,Halaskargazi Mah,Harbiye Mah
Arıza Sebebi : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Bomonti Osmanbey 800 Lük İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 27.04.2022 11:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.4.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.