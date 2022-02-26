Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi sistem yazılım ihalesi yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Hastane Bilgi Yönetim Sistemi(HBYS) Yazılım Programının 9 Aylık Kullanım, Bakım, Onarım ve Destek Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

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