Şişli Belediyesi Başkan Vekilliği'ne Ali İkram Tuna getirildi
Şişli Belediyesi Başkan Vekilliği'ne Ali İkram Tuna getirildi

Şişli Belediyesi Başkan Vekilliği'ne Ali İkram Tuna getirildi

Şişli Belediyesi’nde başkan vekilliği görevinde değişikliğe gidildi. 12 Mayıs’ta göreve başlayan Ayhan Terzi’nin yerine Ali İkram Tuna atandı.

Şişli Belediyesi’nde yönetim değişikliği yaşandı. Belediye başkan vekilliği görevine Ali İkram Tuna getirildi. Böylece 12 Mayıs’ta göreve başlayan Ayhan Terzi’nin yerine yeni bir isim görevlendirilmiş oldu.

Gelişme, belediyenin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada, Ali İkram Tuna’nın görevine başladığı belirtildi.

Şişli Belediyesi’nde Başkan Vekili değişti. 12 Mayıs’ta Kayyum olarak atanan Ayhan Terzi'nin yerine Ali İkram Tuna getirildi.

Konuya ilişkin Şişli Belediyesi’nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Şişli Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Ali İkram Tuna görevine başlamıştır. Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Ali İkram Tuna’nın mesajı; Bugün itibarıyla iş, sanat ve kültür dünyamızın kalbi Şişli ilçemize hizmet etmek üzere Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevimize başladık. Tarafımıza tevdi edilen bu emaneti taşıdığımız süre boyunca; sorunları yerinde tespit eden, çözüme halkımızı da dahil eden, tarafsız, eşit ve adil bir yönetim anlayışını esas alacağız. Şeffaf ve hesap verebilir bir yaklaşımla, Şişli Belediyesi’nin tüm imkan ve kaynaklarını sadece ve sadece kamusal yarar ilkesiyle, doğrudan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için kullanacağız. Şişli’miz ve yolu Şişli’den geçen tüm vatandaşlarımız için hayırlı olmasını temenni ettiğim bu görevi şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Sn. Mustafa Çiftçi’ye şükranlarımı sunuyorum” ifadeleri kullanıldı.

