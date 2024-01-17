Şişkinlik sorunuyla gitti ameliyata alındı

63 yaşındaki 6 çocuk 5 torun sahibi Altun Kaya, yaklaşık 1 yıldır çektiği şişlik ve karnındaki şekil bozukluğu nedeniyle Aralık ayının başında sağlık ocağına başvurdu. Doktorların tavsiyesi üzerine hastaneye giden kadına yapılan tetkiklerde karnında kitle olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Kaya, Acıbadem Adana Hastanesi Genel Cerrahi ve Obezite Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Orçun Yalav’a başvurdu. Yapılan inceleme sonucunda hastanın retroperitoneal alana yerleşmiş bir kitlesi olduğu anlaşıldı. Doç. Dr. Orçun Yalav Acıbadem Adana Hastanesi tümör konseyinde hastanın tedavisi değerlendirildi ve konseyde Kaya'nın ameliyat edilmesine karar verildi.

Yapılan ameliyatla Altun Kaya’nın karnındaki kitle çıkartıldı ve doktorlar bir şok daha yaşadı. Doktorlar, kitlenin futbol topu büyüklüğünde olduğunu ve dünyada çok nadir görülen 'Alveolar Soft Part Sarkom' isimli bir kitle olduğunu gördü.

"Hastamızın iyileşmesi bizleri mutlu etti"

Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Altun Kaya, taburcu edildi. İhlas Haber Ajansı’na konuşan Doç. Dr. Orçun Yalav, "Kitlenin içerisi ve etrafında çok sayıda damarsal yapı vardı. Damarın çok olması kanama riskinin yüksek olması anlamına gelir. Ameliyat yaklaşık 7,5 saatimizi aldı, büyük bir titizlikle yaptığımız ameliyatta önemli bir kanama olmadı. Hastaya 5 ünite kan takviyesi yaptık. Ameliyattan sonraki erken dönemde hasta çok rahatladığını ve iştahının açıldığını söyledi. İyileştiğini görmek beni ve ekibimizi mutlu etti" dedi.

"Böyle bir kitleyi 20 yıldır görmedim"

Kitlenin dünyada çok nadir görüldüğünü vurgulayan Doç. Dr. Yalav, "Olayın en enteresan tarafı bu kitle nadir tümörler diye adlandırdığımız tümörlerden daha da nadir. İyi yanı kitlenin yavaş ilerlemesiydi. Bundan sonra hastamız yakın takibimizde olacak. Kitlenin büyüklüğü ortalama 20x25 santimetre ve 3 kilogram ağırlığındaydı. 15-20 yıldır bu mesleği yapıyorum ve böyle bir kitleyi hiç görmedim. Mutlu olduğumuz nokta böyle büyük ve nadir bir kitlede hiçbir sorun yaşamadan hastayı tedavi etmemizdi" ifadelerini kullandı.

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"Rahatladım, mutluyum"

Altun Kaya ise ameliyattan sonra rahatladığını söyleyerek, "Karnımın şeklinin bozuk olduğunu hissediyordum. Sağlık ocağına öylesine tahlil yapmaya gittim ve doktor tahlillerime bakınca karaciğer enzimlerimin yüksek olduğunu, bir dahiliyeye görünmemi söyledi. Orçun hocamıza geldim ve ameliyat kararı verdi. Ameliyat oldum ve rahatladım. Çıkan kitleyi resim olarak gösterdiler ve çok şaşırdım. Şu an herhangi bir sıkıntım yok sağlıklıyım, mutluyum" diye konuştu.