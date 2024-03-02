Şişirme anketlere bel bağladı

Buğra Kardan İstanbul

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun fonladığı kalemşörler ve paralı troller masa başı anketleri paylaşarak seçmeni kandırmaya çalışıyor. 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala harekete geçen satılık kalemler, İmamoğlu’nun fonladığı şirketlerin düzmece anketlerini paylaşarak CHP adayının, Murat Kurum’un 3 puan önünde olduğunu ve bu farkın seçime bir hafta kala artacağının düşünüldüğünü ileri sürerek seçmeni manipüle etmeye yeltendi. Fondaş medyanın seçmeni aldatmaya yönelik girişimlerini OPTİMAR ile ORC’nin araştırmaları boşa çıkardı. OPTİMAR’ın yaptığı araştırmaya göre Kurum’un oy oranı yüzde 41.7, İmamoğlu’nun ise yüzde 41 oldu. ORC’nin araştırmasında ise Kurum’un oy oranı yüzde 37.7, İmamoğlu’nun yüzde 36.5 çıktı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de çantalarında bulunan araştırmalara atıfta bulundu ve “Görünen o ki 1-1.5 puan farkla girdiğimiz bir süreç var. Çalışacağız, başaracağız, kazanacağız” dedi.

Seçmeni manipüle hareketler

CHP’nin fonladığı kanallardan Halk TV’nin ise anketlere göre Ankara’da Mansur Yavaş’ın oyunun yüzde 41.4, Turgut Altınok’un yüzde 37.5 olduğunu kaydetmesi ve “AKP’de tahminler kaç farkla kaybedileceği üzerine yapılıyor” başlıklı haber kaleme alması tepki uyandırdı. CHP’nin tetikçilerinin alıntıladıkları araştırmalar, 14 Mayıs seçimlerinden evvel Kılıçdaroğlu’nun oyunu yüzde 60, Erdoğan’ın yüzde 40 olarak sunan anketleri hatırlattı. Fonlu medyadan servis edilen seçmeni aldatmaya yönelik masa başı anketler, 2019 tekrar seçimlerinde yüzde 54 oy alan ancak vaatlerini yüzde 90’ını yerine getirmeyerek oyları yüzde 15 eriyen İmamoğlu’nun uydurma anketlerden medet umduğunu gözler önüne serdi.

Yalan dolanın anlamı yok

Anket savaşlarını akit’e değerlendiren OPTİMAR Başkanı Hilmi Daşdemir, şunları kaydetti: “İstanbul seçimlerinde kafa kafaya bir yarış olacak. Yarışın galibi, rakibine 0.5 ya da 1 puan fark atacak. Bu nedenle algı oyunlarına gitmenin anlamı yok. 14 Mayıs seçimlerinden evvel yapılan anketler ortada. Kılıçdaroğlu’nun açık ara önde olduğunu iddia edenler çuvalladılar. Şu anda da İmamoğlu’nun Kurum’a 3-4 puan fark attığını iddia ediyorlar. Biz, şubat ayının başında ve sonunda araştırma yaptık. Araştırmaların ilkinde İmamoğlu 2 puan, ikincisinde de Kurum yarım puan önde çıktı. İP seçmeninin ne yapacağı anlaşılacak. Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul’da yüzde 3 oy oranını muhafaza edip etmeyeceği görülecek. Şu anda seçim kafa kafaya ama farklı neticeler çıkabilir. AK Parti için en önemli sıkıntı ekonominin, emeklinin durumu. CHP için de DEM’le münasebet. Seçmen, hangi adayın kendine yakın olduğuna bakacak. Milliyetçi seçmen belirleyici olacak. Bence İP ve ZP’nin seçmeni tayin edecek, DEM seçmeni değil. YRP’nin seçmeni de önemli rol oynayacak.”

Kılıçdaroğlu hatırlatması

GENAR Başkanı İhsan Aktaş da şunları dile getirdi: “14 Mayıs seçimlerinde 20 firmanın tahmini tutmadı. Malum onlar, ‘Yüzde 55 hatta yüzde 60’la Kılıçdaroğlu kazanacak’ diyordu. Bunlar ya art niyetli ya da başarısızdır. Kuşkusuz, araştırmaları iletişim amaçlı kullananlar var. Yerel seçimlerle ilgili de araştırmalar elden ele dolaşıyor. Bu sonuçlar tutar mı bilmiyoruz. ‘X, Y’nin önünde’ diyenler var. Araştırmaları haberciler, yorumcular yayıyor. Herkes ‘Öndeyim’ diyecek, propagandasını yapacak. Her şey de 31 Mart’ta belli olacak. Biz de araştırma yapıyoruz. Daha evvel İstanbul’da yarış başa baş idi. Bu yarışın nereye evrildiğini göreceğiz. İstanbul ve Ankara’da oyların AK Parti ile CHP adaylarında toplanıyor. Umarız araştırma firmalarıyla ilgili kötü kader biter. Balon anket devri kapanır. 14 Mayıs arefesinde yapılan büyük hatalar tekrar etmez.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kurum: Şu anda öndeyiz

AK Parti’nin İBB Başkan adayı Murat Kurum ise, kendisine yöneltilen “Anket sonuçları ne durumda” sorusuna şu cevabı verdi: “Hamdolsun çok iyi gidiyoruz. O yüzden zaten burada Ekrem Başkan ne yapacağını şaşırdı. CHP anlayışı ne yapacağını şaşırdı. ‘İttifak yapıyor musunuz’ sorusuna cevap veremiyorlar. ‘Yaptık’ demiyorlar, ‘Yapmadık’ demiyorlar. Yani böyle savruluyorlar. O yüzden çok güzel gidiyor, anketlerde de öndeyiz. Zaten anket firmaları da bunları paylaşıyorlar. İnşallah nisan gelecek dertler bitecek. Nisan gelecek, İstanbul’un yüzü gülecek.”