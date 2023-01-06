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Yerel Şişirdiği lastik patlayan tır şoförü hayatını kaybetti
Yerel

Şişirdiği lastik patlayan tır şoförü hayatını kaybetti

Edirne'nin İpsala ilçesinde kompresörle şişirdiği lastiğin patlaması sonucu tır şoförü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 17:53:00 -
Şişirdiği lastik patlayan tır şoförü hayatını kaybetti

Edirne'nin İpsala ilçesinde kompresörle şişirdiği lastiğin patlaması sonucu tır şoförü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Avrupa'ya yük taşıyan Murat O. (48) Yunanistan'a çıkış yapmak için kullandığı tırla İpsala Sınır Kapısına geldi.

Sınırdan çıkış için bekleyen Murat O, aracının lastiğinin inik olduğunu fark etti.

Kompresörle şişirdiği sırada lastiğin patlaması sonucu yola savrulan Murat O, çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırılan Murat O, hayatını kaybetti.

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