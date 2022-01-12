Sisi’nin zulmü onları da vurdu! Kapandıklarını açıkladılar

Münübe Yılmaz

Darbeci Sisi’nin zorbalıkla yönettiği Mısır’da, kapısına kilit vurmayan sayılı bağımsız insan hakları örgütlerinden biri olan Arap İnsan Hakları Bilgilendirme Ağı da kapandığını duyurdu. Söz konusu kararı almalarına gerekçe olarak hükümetin artan baskısını gösteren Arap İnsan Hakları Bilgilendirme Ağı yetkilileri, son zamanlarda çalışanlarının bir kısmının tutuklandığını, tehditler aldığını ve saldırıya uğradığını açıkladı. Faaliyetlerinin çoğunun yasa dışı olarak kabul edilmesinin kendilerini kapanmaya mecbur bıraktığını belirten ergütün yöneticisi Gamal Eid, “Vicdan sahibi olmayı sürdüreceğiz. Bundan sonra bireysel olarak geride kalan birkaç insan hakları kuruluşuna destek vereceğiz” dedi.

2004 yılında avukatlar ve aktivistlerden oluşan bir ekip tarafından kurulan Arap İnsan Hakları Bilgilendirme Ağı, vatandaşlara, gazetecilere, siyasi tutuklulara yönelik hak ihlallerini belgelemişti.