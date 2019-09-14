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Sisi’nin yolsuzluğu deşifre oldu

Mısırlı bir iş adamı, firavun Sisi ve generallerinin kendisine verdikleri ihalelerle yolsuzluk yaptıklarını ve vergi mükelleflerinin milyonlarını özel zevkleri için kullandığını açıkladı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 11:25
Sisi’nin yolsuzluğu deşifre oldu

Mısır’da seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye darbe yaparak yönetimi ele geçiren Sisi’nin devleti nasıl soyduğunu bir iş adamı açıkladı. İngiliz The Times gazetesinin haberine göre, Muhammed Ali adındaki Mısırlı bir iş adamı, yaptığı işlerin parasını alamayınca kaçtığı İspanya’da darbeci cumhurbaşkanı ve generallerinin yolsuzluklarını bir video ile paylaştı.

15 yıl boyunca Mısır ordusunda görev alan 45 yaşındaki iş adamı, generallerin villalar, oteller ve cumhurbaşkanı için saray inşa ettirerek vergi mükelleflerinin milyonlarca dolarını boşa harcadığını öne sürdü. Muhammed Ali, Sisi’nin Mısır’daki bilindik düşük seviyeli yolsuzluğu yeni bir düzeye çıkardığını söyledi.

Sisi’ye özel saray yaptım

Sisi’nin yardımcıları için beş villa ve Kahire’deki bir askeri kampta cumhurbaşkanı için bir saray inşa ettiğini söyleyen iş adamı, darbeci cumhurbaşkanının bu sarayda kalmamaya karar verdiğini belirtti.

Aynı yerde resmi bir ikametgahı olmasına rağmen İskenderiye’de Sisi ailesi için bir ev yaptığını kaydeden iş adamı, Sisi’nin karısının talep ettiği değişikliklerin bedelinin ise 25 milyon Mısır poundunu (8 milyon 630 bin TL) geçtiğini söyledi. Muhammed Ali, ordunun kendisine Kahire’de 125 milyon doları (707 milyon TL) bulan bir otel kurma talimatı verdiğini de belirtti.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 11:25
  1. seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
  2. Sisi
  3. İngiliz The Times gazetesi
  4. Muhammed Ali
  5. Mısır ordusu
  6. Kahire
  7. askeri kamp
  8. İskenderiye
  9. Mısır poundu

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