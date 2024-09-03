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Gündem Sisi'nin Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu
Gündem

Sisi'nin Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-09-03 19:11:00 -
Sisi'nin Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, 4 Eylül 2024 tarihinde Türkiye'ye resmî ziyaret gerçekleştirecek

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye gelecek.

Kritik ziyaretin tarihi ise belli oldu.

Abdülfettah es-Sisi, Türkiye'ye resmî ziyaretini 4 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirecek.

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