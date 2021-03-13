Sisi'nin Türkiye talimatı ortaya çıktı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mısır ile diplomatik düzeyde temas sağlandığına ilişkin açıklamasının yankıları sürerken, dikkatler ilk temasın kimden geldiğine çevrildi.

Edinilen bilgiye göre, ilk temas iki yıl önce New York'ta sağlandı. Mısır, Türkiye ile normalleşme adımları atılması yönündeki ilk talebini Eylül 2019'da New York'ta yapılan Suriye konulu Yüksek Düzeyli İşbirliği toplantısında, Çavuşoğlu'na iletti.

Toplantı sırasında Çavuşoğlu'nun yanına gelen Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Türkiye'yle artık normalleşmek istediklerini iletti.

Şukri, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin bunu çok arzu ettiğini ve iki ülke olarak birbirilerinin aleyhine açıklamalar yapmak istemediklerini iletti ve "Sisi Kahire'den Türkiye aleyhine açıklama yapılmaması konusunda net talimat iletti" dedi.

Bunun üzerine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısır'ın Türkiye aleyhine çalışmaktan vazgeçerek bir pozisyon değişikliğine gitmesi gerektiğini mevkidaşına aktardı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'ye önkoşulsuz ve ilk etapta teknik düzeyde görüşmeler yapılabileceğini iletti.

Kahire'den gelen ilişkilerin normalleştirilmesi konusundaki olumlu ilk adım üzerine, teknik düzeyde görüşmeler başladı. Karşılıklı olarak büyükelçiler geri çekildiği için diplomatik anlamdaki görüşmeler iki ülkenin maslahatgüzarları düzeyinde başladı. Maslahatgüzar seviyesinde başlayan görüşmeler, Dışişleri Bakanlığı'nın Doğu Akdeniz Masası ve istihbarat birimleri düzeyinde devam etti.

Ancak Libya'daki gerilim üzerinden ilişkilerde yavaşlama ve aksamalar yaşandı. Daha sonra yine Kahire'den yeniden gelen "ilişkilerin normalleşmesi noktasındaki görüşmelere devam edelim" teklifi üzerine Ankara- Kahire hattındaki teknik düzeydeki ilişkiler yeniden hızlandı.

Ankara Mısır tarafından gelen görüşme talebini bir ön koşul olmaması şartıyla kabul etti. Yeniden başlayan görüşmelerin olumlu devam etmesi durumumda ilişkiler üst düzeye taşınacak ve iki ülkenin Dışişleri Bakanları 8 yıl sonra resmi görüşme için bir araya gelecek.

Türkiye son dönemde en gerilimli başlıklar olan Suriye, Karabağ, Libya ve Doğu Akdeniz konularında, diplomaside ve sahada neler yapabildiğini net bir şekilde gösterdi.

Akşam'ın haberine göre, tüm gerilimli alanlarda üç temel düzlem üzerinde ilerledi:

1- Gerilimin tarafı olmayız ancak gerilime neden olanlara karşılık veririz.

2- Türkiye'nin temel haklarını korumakta kararlıyız ve bunu uluslararası hukukun Türkiye'ye tanıdığı haklar çerçevesinde yaparız.

3- Sorunları çözmek için masa seçeneğine ön koşulsuz oturulursa otururuz.