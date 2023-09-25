Sisi'nin rakibi casus yazılımın hedefi oldu

Mısır'da muhalif lider Ahmed Altantawy'nin cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladıktan sonra, akıllı telefonlara otomatik olarak bulaşan kötü amaçlı yazılımlar da dahil olmak üzere birçok kez casus yazılımlarla hedef alındığı ortaya çıktı.

Citizen Lab ve Google's Threat Analysis Group araştırmacıları 'hack' girişimlerinin arkasında muhtemelen Mısırlı yetkililerin olduğunu belirtti.

Citizen Lab, Altantawy'nin telefonunu Apple'ın Mısır gibi ülkelerdeki hak aktivistleri, gazeteciler ve siyasi muhalifler de dahil olmak üzere yüksek risk altındaki iPhone kullanıcıları için önerdiği "kilitleme modunda" tuttuğu için girişimin büyük olasılıkla başarısız olduğunu söyledi.

Saldırının Predator adlı bir casus yazılım programı ile yapıldığını belirten araştırmacılar, yazılımın telefona bulaşması halinde akıllı telefonun uzaktan dinleme cihazı olarak kullanılabildiği ve cihazdaki tüm verilerin hortumlanabildiğini belirtiyor.

Mısır'ın Predator'un üreticisi Cytrox'un müşterisi olması ve casus yazılımın Mısır topraklarından ağ enjeksiyonu yoluyla gönderilmesi, saldırının arkasında Mısır hükümetinin olduğuna "yüksek güven" duyulduğu da araştırmacıların altını çizdiği önemli bir iddia.

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Mısırlı yetkililer ise cumartesi günü yorum taleplerine yanıt vermedi.

Toronto Üniversitesi'nden internet gözlemcisi Bill Marczak ise "Buradaki en olası senaryonun Vodafone'dan bu işbirliğinin gelmiş olmasıdır" dedi. Araştırmacı ayrıca "Hükümetin Vodafone Mısır ağındaki ve belki de diğer ağlardaki herkesi sadece bir düğmeyi çevirerek hedef olarak seçebilmesi korkutucu" ifadelerini kullandı.

Geçen martta 2024 cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını açıklayan Altantawy'nin Predator ile hacklendiği 2021'de tespit edilmişti.

Araştırmacıların geçen hafta keşfettiği kötü amaçlı yazılım, Apple'ın iPhone, iPad, Mac bilgisayarlar ve Apple Watch'lar için işletim sistemi güncellemelerini acilen yayınlayarak ilgili güvenlik açıklarını yamalamasına neden oldu.

"Hackleme girişimlerinin siyasi adaylığım ve Sisi rejimine karşı ülkedeki muhalif rolümle ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğuna inanıyorum" diyen eski gazeteci, "Sadece gözetlemek değil, belki de beni itibarsızlaştırmak veya karalamak için kullanılabilecek materyaller bulmayı amaçlıyorlar" ifadelerini kullandı.

Altantawy ayrıca bu olayın Mısır'da faaliyet gösteren telekomünikasyon şirketlerinin de suç ortağı olup olmadıkları konusunda soru işaretlerine neden olduğunu söyledi.

Temmuz ayında ABD, Cytrox'u, ülkenin ulusal güvenliğinin yanı sıra dünya çapındaki kişi ve kuruluşları tehdit ettiği düşünülen gözetleme araçları geliştirdiği için kara listesine ekledi. Bu da ABD şirketlerinin söz konusu şirketle iş yapmasını yasadışı hale getirdi.

Pegasus casus yazılımının üreticisi İsrailli NSO Group da Kasım 2021'de benzer şekilde yaptırımlara maruz kalmıştı. Predator'un Yunanistan'da kullanıldığının bildirilmesi, geçen yıl aralarında ulusal istihbarat direktörünün de bulunduğu iki üst düzey hükümet yetkilisinin istifasına yol açmıştı.

Kaynak: Euronews