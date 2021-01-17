Sisi'den skandal Türkiye hamlesi

Türkiye'nin Sahel ülkeleriyle olan ilişkilerinden rahatsız olan Mısır'ın bölgeye yönelik girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı.

Star'ın haberine göre, Libya'da istediklerini gerçekleştiremeyen darbeci Hafter destekçisi Mısır, Türkiye'nin Sahel ülkeleriyle olan ilişkilerinden rahatsız oldu.

Mısır basını, başkent Kahire'nin Mali'deki Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonu'ndaki (MINUSMA) varlığını güçlendirmeye ve Moritanya, Çad, Mali, Burkina Faso ve Nijer'den oluşan G5 Sahel kuvvetlerine askeri eğitim sağlamaya karar verdiğini yazdı.

Sisi yönetiminin, dış politikayı Türkiye ile rekabete dönüştürdüğüne dikkat çeken Mısır basını, Kahire'nin dış politikanın merkezinde yer almayan Afrika'nın Sahel bölgesini potansiyel bir rekabet alanı haline getirdiğini yazdı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın Sahel bölgesine elçiler gönderdiği belirtilen haberde Mısır'ın Türkiye'nin bölgedeki varlığını açıkça dengelemeye çalıştığı ifade edildi.

Anlaşma iddiası

Al-Araby Al-Jadeed gazetesinin bir haberine göre, Mısırlı kaynaklar, "Mısır heyetinin Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaretini takip eden son dönemde, hem Ankara hem de Kahire'deki yetkililer arasında güvenlik ve istihbarat seviyelerinde sık sık temaslara tanık olunduğunu" kaydetti.

İki ülke arasında yapılan ilk anlaşma iddiası

Gazeteye göre kaynaklar, iki ülkedeki yüksek rütbeli güvenlik görevlileri arasında bir toplantıyı içeren temasların, belki de ilk kez, başta Libya dosyası olmak üzere bölgenin bazı dosyaları üzerinde koordinasyon noktalarına ve ilk anlaşmaya tanık olduğunu açıkladı.