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Dünya Sisi'den koronavirüse yakalanan kadim dostu Macron'a 'geçmiş olsun' mesajı
Dünya

Sisi'den koronavirüse yakalanan kadim dostu Macron'a 'geçmiş olsun' mesajı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi yakın zamanda resmi temasta bulunduğu, koronavirüse yakalanan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a 'geçmiş olsun' mesajı iletti.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 17:33:00 -
Sisi'den koronavirüse yakalanan kadim dostu Macron'a 'geçmiş olsun' mesajı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için şifa dileklerinde bulundu.

Sisi'den Macron'a 'geçmiş olsun' mesajı

Sisi, resmi Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda, "Salgın krizi süresince ülkesine güçlü bir şekilde liderlik eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Virüsle mücadelesinde Mısır'ın Fransa'ya destek verdiğini kaydeden Sisi, uluslararası toplumun bu salgına karşı el ele vermesi gerektiğini belirtti.
Sisi, paylaşımında "Allah dünyadaki tüm halkları korusun." ifadelerine yer verdi.

Macron ve Sisi yakın zamanda görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, geçen hafta Fransa'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Macron'la bir araya gelerek bazı bölgesel konuları görüşmüştü. Elysee Sarayı'nda Sisi'ye Fransız Legion d'Honneur onur nişanı takdim edildiği ve bunun medyadan gizlendiği ortaya çıkmıştı.

 

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