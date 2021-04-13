Sisi'den Hedasi Barajı uyarısı

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, resmi bir ziyaret için başkent Kahire'de bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti.

Görüşmede, "Hedasi Barajı sorununun çözülememesi, tüm bölgenin güvenliği ve istikrarını olumsuz etkiliyor." diyen Sisi, barajın doldurulması ve işletilmesi kurallarına ilişkin bağlayıcı bir anlaşmanın yapılması gerektiğini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Mısır'ın, Nil sularındaki tarihi haklarının ihlal edilmesi ve bu konudaki tek taraflı uygulamaları reddettiklerini belirtti.

Lavrov, müzakereler yoluyla en yakın zamanda, tüm tarafların çıkarlarını gözetecek bir çözüme ulaşılması yönündeki temennisini dile getirdi.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki müzakerelerden, anlaşmazlıklar nedeniyle 10 yıldır sonuç alınamıyor.

Baraj, Mavi Nil suları üzerine Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede inşa ediliyor.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve komşu ülkelere elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri ise Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 30 Mart'ta Süveyş kentinde düzenlediği basın toplantısında, Hedasi Barajı'nın doldurulması ve işletilmesi konusunda bağlayıcı bir yasal anlaşmaya varmayı ümit ettiklerini söylemişti.

Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında sekteye uğrayan müzakerelerin ardından geçen hafta Afrika Birliği himayesinde Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa’da yeniden başlayan görüşmeler, herhangi bir ilerleme olmadan sona ermişti.