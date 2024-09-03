Sisi’den Ankara’ya milyar dolarlık ziyaret! Yarın geliyor…

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin Türkiye ziyaretinde çok sayıda konuda ortak adımlar atılması planlanıyor.

Erdoğan’ın davetlisi olarak geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi davetlisi olarak Ankara’ya gelecek olan Sisi’nin ziyaretinde enerji, savunma, ticaret konuları başta olmak üzere çok sayıda konuda ortaklık masaya yatırılacak.

İki ülke ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkaracak

Mısır’da 2013’teki darbeden sonra gerilen ilişkiler ticareti de vurmuştu. Türkiye'nin Mısır'a ihracatı 2017'de 2,3 milyar dolarla on iki yıllık en düşük seviyeye gerilerken, Mısır'ın Türkiye'ye ihracatı 2015'te 1,2 milyar dolarla on iki yıllık en düşük seviyeye gerilemişti. Şimdi iki ülke ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmak için ciddi bir çalışma içine girdi.