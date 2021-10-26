Sisi'den 4 yıl sonra gelen karar

Mısır, 45 kişinin ölümüne sebep olan 2 kilise bombalı saldırısının ardından, 2017’de olağanüstü hal ilan etmişti.

OHAL kalktı

Onlarca kez uzatılan olağanüstü hal, 4 yıl sonunda kaldırıldı.

Sisi: Güvenlik ve istikrar vahası haline geldi

Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman mücadele ve emekle aradığımız o anı birlikte sizinle paylaştığımız için mutluyum. Mısır, büyük insanları ve sadık adamları sayesinde bölgede bir güvenlik ve istikrar vahası haline geldi. Bu nedenle yıllar sonra ilk kez ülke genelinde olağanüstü halin uzatılmasını iptal etmeye karar verdim"