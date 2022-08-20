Sisi rejimi güçleri Sina Yarımadası'nda bir genci infaz etti!
Abdülfettah es Sisi yönetimi, belirli aralıklarla Sina vilayetindeki birçok kişiyi "terörist olarak" suçlayarak infaz ediyor.
Muhaliflerine yönelik susturma politikaları izlediği bilinen Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi öncülüğündeki Kahire yönetimine bağlı askeri güçler, bir genci infaz etti.
Kahire yönetimi askeri güçlerinin son olarak Sina Yarımadası'nda yaşayan Enes es Sağir'i öldürdüğü ortaya çıktı.
Sosyal medya platformlarına servis edilen görüntülerde, gencin kafasından vurularak Sisi güçlerince öldürüldüğü ardından defalarca üzerine ateş açıldığı görülüyor.
Sisi yönetiminin zaman zaman Sina vilayetindeki birçok kişiyi alıkoyup daha sonra infaz ettiği biliniyor.
Bu kişiler "terörist" olmakla suçlanıyor.
Bölgedeki ihlallerin son süreçte ciddi bir artış gösterdiği göze çarpıyor.