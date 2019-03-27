Sisi kendisini de generalini de maskot etti! 'Sit ya Ali'

Mısır'da darbeci Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, bir toplantı esnasında kendi egosunu tatmin etmek isterken hem kendisini hem de generalini dünyaya rezil etti.

'Otur ya Ali'

Darbeci Sisi, ülkesinde düzenlenen bir toplantıda yanında oturan generalin adını geçirerek konuşması esnasında general adının geçmesiyle birlikte askeri düzen gereği yerinden kalkarak 'hazır ol'a geçti. Sisi'nin 'Otur Ali' demesi üzerine yerine oturan general daha sonra Sisi'nin tekrar kendi adını geçirmesi üzerine tekrar ayağa kalktı. Olayın bir kaç kez tekrarlanması üzerine gülünç bir durum ortaya çıktı.

Sosyal medyada alay konusu oldular

Olayın videosunun sosyal medyaya düşmesi üzerine sosyal medya kullanıcıları videoyu paylaşarak darbeci Sisi ve generaliyle dalga geçti. Twitter'da çok sayıda kullanıcı Darbeci Sisi ve generalinin videosunu ''Sit ya Ali'' başlığıyla paylaştı.