Sisi idamlara başladı

Mısır'da Abdulfettah el Sisi yönetimi, idam cezasına çarptırılan 17 kişinin idamını infaz etti.

"Biz Kaydediyoruz" isimli insan hakları örgütünün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 2013 yılındaki Kirdase olaylarına karıştıkları iddiasıyla idama mahkum edilen 17 kişinin idamı infaz edildi.

İdam edilenlerden bazılarının yaşça oldukça ileri kimseler olduğu açıklandı.

İdam edilenlerin ailelerine konuyla ilgili bilgi verildi.

2013 yılında Sisi'ye bağlı askeri güçlerin Rabia meydanına saldırması sonucu yüzlerce gösterici hayatını kaybetmişti.

Sisi rejimi, meydandan çıkarılan bazı göstericilerin Kirdase'de bir polis karakolunu bastığını ve 17 polisi öldürdüğünü ileri sürdü.

Konuya ilişkin 2014 yılında yapılan yargılamada 184 sanıktan 183'ü idama mahkum edilirken, sanıklar arasındaki bir çocuk da 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2017 yılında yapılan yeniden yargılamada idam cezası verilen kişi sayısı 20'ye düştü. Bu kişilere yönelik karar 2018 yılında onaylandı.

Diğer 3 mahkum da 4 Ekim 2020 tarihinde idam edilmişti.

Kaynak: Mepa News