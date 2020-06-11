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Dünya

Sisi, Hafter’i ev hapsine aldı

Libya’da Hafter’e alternatif arayışındaki Mısır, darbeci lideri ve korumalarını ev hapsine aldı. Kahire’nin bilgisi dışında adım atılmasını istemeyen Sisi’nin Hafter birliklerini idare ettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 10:16:00 -
Sisi, Hafter’i ev hapsine aldı

 Tahsin Han 

Libya’daki darbeci Hafter’in ev hapsine alındığı bildirildi. arabicpostsitesinin haberine göre ateşkes görüşmeleri için geçen hafta Kahire’ye giden Hafter, Mısır firavunu Sisi tarafından ev hapsine alındı. Tobruk Meclisine yakın bir isim Sisi’nin Hafter’i bir süre için yarı ev hapsinde tuttuğunu açıkladı. Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Hafter’in sözde genelkurmay başkanı Abdulrezzak el-Nazuri gibi birkaç ismi darbeci generalin yerine alternatif olarak düşünen Mısır’ın, Salih’in ateşkes çağrısını destekleyip, siyasi çözüme zemin hazırlamak için öncelikle çatışmaları durdurma hedefinde olduğu bildirildi. Hafter’i kendi bilgisi dışında adım atmaması için ev hapsine alan Mısır’ın istihbarat elemanları vasıtasıyla Libya’nın doğusundaki silahlı milisleri idare etmeye çalıştığı da bildirildi.

Libya sınırına yüzlerce araçlık tank ve zırhlı araç gönderen Mısır’ın, Hafter’e bir alternatif bulana kadar darbeciyi elinde tutacağı bildirildi. Libyalı siyasi analist Muhammed Fuad da Mısır, Birleşik Arap Emirlikler (BAE), Rusya ve Fransa’nın Hafter’e alternatif aradığını belirterek, “Alternatif bulunana kadar Hafter bir süre tutulacak ve müzakereler için siyasi ekip oluşturacaklar” dedi.

 


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

hakan

insanlar ne kadar tuhaf değilmi makamlar mevkiler gelince para .şöhret şan.ama giderken 1.5 metre bez onuda bulabilirsen(yanarakmı.sudami. vb ölüm cesitleri)biz insanlara nice vesileler gösteririz onlar hala inanmazlar der mevlam
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fikret

SİYONİSTİN YABAN DOMUZU SİSİ HAFTER EV HAPSİNE SENDE CEHENNEM HAPSİNE GİDECEKSİN basİT
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