Sisi, Hafter’i ev hapsine aldı

Tahsin Han

Libya’daki darbeci Hafter’in ev hapsine alındığı bildirildi. arabicpostsitesinin haberine göre ateşkes görüşmeleri için geçen hafta Kahire’ye giden Hafter, Mısır firavunu Sisi tarafından ev hapsine alındı. Tobruk Meclisine yakın bir isim Sisi’nin Hafter’i bir süre için yarı ev hapsinde tuttuğunu açıkladı. Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Hafter’in sözde genelkurmay başkanı Abdulrezzak el-Nazuri gibi birkaç ismi darbeci generalin yerine alternatif olarak düşünen Mısır’ın, Salih’in ateşkes çağrısını destekleyip, siyasi çözüme zemin hazırlamak için öncelikle çatışmaları durdurma hedefinde olduğu bildirildi. Hafter’i kendi bilgisi dışında adım atmaması için ev hapsine alan Mısır’ın istihbarat elemanları vasıtasıyla Libya’nın doğusundaki silahlı milisleri idare etmeye çalıştığı da bildirildi.

Libya sınırına yüzlerce araçlık tank ve zırhlı araç gönderen Mısır’ın, Hafter’e bir alternatif bulana kadar darbeciyi elinde tutacağı bildirildi. Libyalı siyasi analist Muhammed Fuad da Mısır, Birleşik Arap Emirlikler (BAE), Rusya ve Fransa’nın Hafter’e alternatif aradığını belirterek, “Alternatif bulunana kadar Hafter bir süre tutulacak ve müzakereler için siyasi ekip oluşturacaklar” dedi.