Sisi, Hafter buluştu! Darbeci darbeciye taktik verdi Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, Mısır'ın eli kanlı darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Kahire'de bir araya geldi. İki darbecinin buluşması manidar karşılandı.

Libya’nın doğusundaki askeri güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile son gelişmeleri değerlendirdi. Mısır Resmi ajansı MENA’nın haberine göre, Mısır'ın darbeci cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, darbeci Halife Hafter’i başkent Kahire’deki İttihadiye Sarayı’nda kabul etti. Görüşmede Libya’daki son gelişmelerin değerlendirildiği belirtildi. Trablus'u almak için harekete geçmişti Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri darbeci Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı. Ölü sayısı 121, yaralı sayısı 561'i geçti Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Libya'da 10 gündür devam eden çatışmalarda ölü sayısının 121, yaralı sayısının da 561'e yükseldiğini bildirmişti. Başkent Trablus etrafında şiddetlenen çatışmalar 10 gündür devam ediyor.

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