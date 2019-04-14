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Sisi, Hafter buluştu! Darbeci darbeciye taktik verdi

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, Mısır'ın eli kanlı darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Kahire'de bir araya geldi. İki darbecinin buluşması manidar karşılandı.

14 Nisan 2019 Pazar 23:10
Sisi, Hafter buluştu! Darbeci darbeciye taktik verdi

Libya’nın doğusundaki askeri güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile son gelişmeleri değerlendirdi.

Mısır Resmi ajansı MENA’nın haberine göre, Mısır'ın darbeci cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, darbeci Halife Hafter’i başkent Kahire’deki İttihadiye Sarayı’nda kabul etti.

Görüşmede Libya’daki son gelişmelerin değerlendirildiği belirtildi.

Trablus'u almak için harekete geçmişti

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri darbeci Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Ölü sayısı 121, yaralı sayısı 561'i geçti

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Libya'da 10 gündür devam eden çatışmalarda ölü sayısının 121, yaralı sayısının da 561'e yükseldiğini bildirmişti.

Başkent Trablus etrafında şiddetlenen çatışmalar 10 gündür devam ediyor.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 23:10
  1. Libya
  2. Dünya Sağlık Örgütü
  3. Trablus
  4. İttihadiye Sarayı
  5. Abdulfettah es-Sisi
  6. Kahire
  7. Mısır

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  • SâdâkâtSâdâkât1 sa önce
    Konuşun akıl verin birbirinize ama şunu unutmayın mazlumun ahı yerde kalmazsize mühlet verilmiş olmasa bir adım dahi atamazdınız. Çok Sisiler geldi geçti tarihin çarkında zalimler güruhuna dahil olarak zulümleriyle başbaşa kaldılar Çünkü dünya tarlasında zulüm ekmişlerdi

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