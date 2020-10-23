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Siyaset Sisi, Esed ve Netanyahu… İlker Başbuğ ağzındaki baklayı çıkardı
Siyaset

Sisi, Esed ve Netanyahu… İlker Başbuğ ağzındaki baklayı çıkardı

Türkiye’nin bölgede kurduğu ittifaklarla başarılı olamayacağını düşünen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, binlerce sivili katleden Mısır’ın diktatör Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Suriye’de yüz binlerce sivili öldüren katil Esed ve Filistinlilere zulmeden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile iş birliği yapılması gerektiğini savundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 12:24:00 - 2020-10-23 12:48:37
Sisi, Esed ve Netanyahu… İlker Başbuğ ağzındaki baklayı çıkardı

Türkiye, Suriye’de ABD ve Rusya’ya rağmen terör örgütü DAEŞ’i süpürdü, aynı zamanda bir diğer terör örgütü PKK/YPG’yi püskürttü. Ankara tüm bunları yaparken, Suriye’nin bugünkü haline gelmesine neden olan katil Esed rejimi ile iş birliği yapmadı. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de Libya hükümeti ile yaptığı anlaşma ise bölgede dengeleri değiştirdi. Emperyalist ülkeler, Türkiye’nin anlaşmasının ardından maşalarını devreye sokarak uluslararası hukukta yeri olmayan komik anlaşmalara imza atarak Ankara’yı sıkıştırmaya çalıştı. Tüm bunlara rağmen Türkiye, hukuki temeli sağlam olan hamleleriyle, emin adımlarla yoluna devam ediyor.

Tüm bunlara rağmen, muhalif kesimin Türkiye’ye değil, devlete düşman olan ülkelerin menfaatine bazı talep ve beklentiler içinde olması dikkatlerden kaçmıyor… Son olarak eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un, İsrail, Mısır ve Esed rejimi hakkındaki ifadeleri oldukça tepki çekti.

Sözcü’den Uğur Dündar’a konuşan Başbuğ, İsrail, Mısır ve Esed rejimi ile anlaşma yapılmadan başarılı olunmayacağını söyledi.

Başbuğ, “Bunu defalarca söyledik. Tekrar ifade etmek isterim. Türkiye’nin özellikle Doğu Akdeniz’de ve Suriye’de başarılı olabilmesi için “ittifaklara”, diğer bir deyişle bazı ülkelerle iş birliğine ihtiyacı var. Suriye’de Merkezi Suriye Hükümeti, Doğu Akdeniz’de Mısır, Suriye ve İsrail ile iş birliğine gidilmesi zorunludur, kaçınılmazdır.” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Turan

Lafa bak. Yeri geldiğinde Trump ile, Putin ile işbirliği yapılmıyor mu. Mesele ülkemizin menfaatleri. Çocuk gibisiniz.
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serdar kubilay

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