CHP İstanbul'a kabus gibi çöktü! Mecidiyeköy'de metrobüs arızası seferleri aksattı
CHP, mega kent İstanbul'a kabus gibi çöktü. Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun beceriksizliğini devam ettiren CHP'li İBB yönetimin bakımsız bıraktığı metrobüslerden biri daha arıza yaptı.
Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüs, Mecidiyeköy durağında arızalandı.
Seferlerin bir süre aksadığı hattaki peronlarda yolcu yoğunluğu yaşandı. Mecidiyeköy metrobüs durağında vatandaşların araçlara binmekte ve duraktan çıkış yapmakta zorlandıkları görüldü.
Arızalı metrobüsün kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.