Sisi darbesinin 6. yılı geride kaldı

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Mısır’da seçimle göreve gelen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin, 3 Temmuz 2013’te darbe ile görevinden uzaklaştırılmasının 6. Sene-i devriyesi. 2011’in Ocak ayında Hüsnü Mübarek yönetimine karşı devrim yapıldı. Ancak bu devrimin sevinci Sisi liderliğindeki cuntanın darbe yapmasıyla yarım kaldı. Dünyanın gözü önünde gerçekleşen darbeye tek tepki Başkan Erdoğan’dan geldi. 6 yıl boyunca düzmece delillerle mahkemelerde süründürülen Mursi, 17 Haziran’da yine mahkemede fenalaşarak şehadete ererken, başında ölmesi beklendi.

Mısır’daki bahar kışa döndü

Hüsnü Mübarek’in zulmünden kurtulduklarını sanan Mısır halkı, bir başka diktatörün yani Sisi’nin boyunduruğu altına girdi. Ülkesini emperyal devletlere peşkeş çeken Sisi, koltuğunu sağlama alırken, milyarlarca Müslümanın ahını da üzerine çekti. 40 bin kişi keyfi olarak olarak tutuklanırken, şu ana kadar 27 kişi idam edildi. 529 kişi hakkında idam cezası verilirken, darbeye direnen 3 bin 510 kişi cuntacılar tarafından öldürüldü. İhvan’ın liderlerinden Biltaci’nin kızı Esma Biltaci (17) de darbeciler tarafından şehit edildi. Esma, direnişin sembolü oldu.