THY- Euroleague
0553 313 94 23

Şişelere ve kaplara da ücret geliyor

1 Ocak 2019’dan itibaren plastik poşetlerden 25 kuruş ücret alınacağını kaydeden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, pet şişe, metal şişe, cam şişe, karton ve plastik kaplarla ilgili yeni bir uygulamanın yolda olduğunu açıkladı.

02 Aralık 2018 Pazar 10:26
Şişelere ve kaplara da ücret geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, plastik poşetlerden ücret alınmasına ilişkin kanunun önceki gün Resmî Gazete’de yayınlandığını hatırlatarak; pet şişe, metal şişe, cam şişe, karton ve plastik kaplarla ilgili yeni bir uygulamanın yolda olduğunu açıkladı.

1 Ocak 2019’dan itibaren plastik poşetlerden 25 kuruş ücret alınacağını kaydeden Kurum, şöyle konuştu: “Artık eski pazar çantalarımıza, filelerimize hep beraber dönmek istiyoruz. Diğer taraftan; pet şişe, metal şişe, cam şişe, karton kaplara, plastik kaplara ilişkin bir uygulama geliyor. Bu uygulamayla birlikte firmalar, bakanlığımıza bir bedel yatıracaklar. Pet şişe başına, cam şişe başına... Biz de bunların toplanması ile sıfır atık sisteminde geri dönüşümüne ilişkin bir sistem kurup, bu sistemde harcayacağız. Sıfır atık sistemiyle 2023 yılında yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlamayı öngörüyoruz.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 10:26
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  2. plastik poşetler
  3. Resmî Gazete
  4. pet şişe
  5. metal şişe
  6. cam şişe
  7. karton
  8. plastik kap

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da köpeğini döven kişiye gözaltı
    1. İstanbul'da köpeğini döven kişiye..
    2. Özbekistan Başbakanı Aripov Türk iş..
    3. Varlık Barışı’nda süre uzatımı
    4. İTO'ya göre fiyat artışları
    5. Haftanın tarihine bakış
    6. İstanbul'da narkotik operasyonu!..
    7. TDV'den Afrika'daki Müslümanlara yerel..
    8. Kiraz ve üzüm ihracatında hedef Güney..
    9. Haller şirketler tarafından yönetilecek
    10. Merdivende bulundu! Hemen polise haber..
    11. TESK'ten "servis araçlarında yaş..
    12. Şişelere ve kaplara da ücret geliyor
    13. Raptors seriyi 8 maça çıkardı
    14. İstanbul’da enflasyon düştü
    15. Köksal Toptan'ın acı günü
    16. Kayıp ihbarında bulunduğu eşini..
    17. İthal somon yerine yerli hamsi tüketelim
    18. Türkiye’nin tanıtım logosu değişiyor
    19. YÖK'ten ALES ile ilgili önemli karar!
    20. CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere..
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    Türkiye düşmanı BAE'nin Emiri, Türkiye’de malikane yaptırdı!
    Türkiye düşmanı BAE'nin Emiri, Türkiye’de malikane yaptırdı!
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!
    Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum
    AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu
    AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu