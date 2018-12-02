Şişelere ve kaplara da ücret geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, plastik poşetlerden ücret alınmasına ilişkin kanunun önceki gün Resmî Gazete’de yayınlandığını hatırlatarak; pet şişe, metal şişe, cam şişe, karton ve plastik kaplarla ilgili yeni bir uygulamanın yolda olduğunu açıkladı.

1 Ocak 2019’dan itibaren plastik poşetlerden 25 kuruş ücret alınacağını kaydeden Kurum, şöyle konuştu: “Artık eski pazar çantalarımıza, filelerimize hep beraber dönmek istiyoruz. Diğer taraftan; pet şişe, metal şişe, cam şişe, karton kaplara, plastik kaplara ilişkin bir uygulama geliyor. Bu uygulamayla birlikte firmalar, bakanlığımıza bir bedel yatıracaklar. Pet şişe başına, cam şişe başına... Biz de bunların toplanması ile sıfır atık sisteminde geri dönüşümüne ilişkin bir sistem kurup, bu sistemde harcayacağız. Sıfır atık sistemiyle 2023 yılında yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlamayı öngörüyoruz.”