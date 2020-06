Şişecam Düzcam, T Buluşmaları'nda iki ünlü mimarı ağırlıyor

İSTANBUL (AA) - Şişecam Düzcam, Mimarinin Şeffaf Yüzü sloganıyla hayata geçirdiği mimarlık etkinliği T Buluşmaları'nı bu yıl ilk kez online ve global olarak gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 4 kez hayata geçirilen ve bu yıl iki ayrı etkinliği kapsayacak olan T Buluşmaları serisinin ilki T05, 17 Haziran Çarşamba günü Danimarka merkezli 3XN Architecture’ın kurucusu Mimar Kim Herforth Nielsen'ı konuk etti.

Moderatörlüğünü mimar Bilge Kobaş'ın üstlendiği etkinlik mimarlar, tasarımcılar ve yapı sektörü profesyonellerini bir araya getirdi.

T05'in konuk konuşmacısı Nielsen, T Buluşmaları için hazırladığı sunumunda mimariye bakış açısını ve hayata geçirdiği projeleriyle ilgili deneyimlerini aktardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nielsen dijital tasarım, davranışsal tasarım gibi farklı konulara odaklanan 3XN'de sadece mimarlar değil, psikologlardan antropologlara ve biyologlara kadar çok geniş kesimde farklı rollere yönelik iş imkanı sağladıklarını belirtti.

Mimarlıkta önemli olanın bir heykel tasarlamaktan öte insanın gerçekten kullanabileceği binalar tasarlamak olduğunu kaydeden Nielsen, "Mimari yapılar insan davranışlarını da şekillendiriyor. Binalardaki farklı kullanım alanları alışkanlıkları, alışkanlıklar da davranışları etkiliyor." ifadelerini kullandı.

3XN'nin bugüne kadar hayat verdiği Sydney'deki Quay Quarter Tower, Kopenhag Arena, The Blue Planet Akvaryumu, Liverpool Müzesi, Kopenhag’daki Ørestad Koleji, Amsterdam'daki Muziekgebouw Konser Salonu, Lozan'daki IOC Genel Merkezi gibi çok sayıda önemli proje, Kim Herforth Nielsen'in imzasını taşıyor.

The Danish Architectural Association, The Royal Institute of British Architects ve Australian Institute of Architects üyesi olan Nielsen, uluslararası mimari yarışmalarda jüri üyeliklerinin yanı sıra dünya çapındaki sanat akademileri ve üniversitelerde öğretim görevlisi olarak da çalışmalarına devam ediyor.

Yapı sektörü profesyonellerinin büyük beğenisini toplayan T05 etkinliğinin ardından T Buluşmaları'nın ikincisi 25 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek.

T06'nın konuğu İngiltere merkezli Zaha Hadid Mimarlık’ın yöneticisi Patrik Schumacher olacak.