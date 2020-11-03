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Dünya Sisam Adası’ndaki sığınmacı kampında yangın çıktı
Dünya

Sisam Adası’ndaki sığınmacı kampında yangın çıktı

Yunanistan’ın Sisam Adası’nın Vathi bölgesindeki sığınmacı kampında dün sabah saatlerinde yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 21:41:00 -
Sisam Adası’ndaki sığınmacı kampında yangın çıktı

Plastik malzemeyle yapılan derme çatma çadırların olduğu alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, yaklaşık 20 çadır kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle çok sayıda patlama meydana geldi, sığınmacılar güvenli bir yere taşındı. Doğu Sisam Belediye Başkanı Yorgos Stancos, katıldığı televizyon programında, sığınmacıların büyük tehlike yaşadığını, ölü veya yaralı olup olmadığıyla ilgili bilgisinin bulunmadığını söyledi.

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