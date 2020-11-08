Sisam Adası açıklarında düzensiz göçmen taşıyan bot battı
Yunanistan'ın Sisam Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu bir erkek çocuğunun hayatını kaybettiği, 6 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Yunanistan'ın Sisam Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu bir erkek çocuğunun hayatını kaybettiği, 6 kişinin kayıp olduğu duyuruldu.
Yunan resmi ajansı ANA'nın haberine göre, 24 düzensiz göçmeni taşıyan bir bot battı.
Yunanistan Sahil Güvenlik ekibinin bir erkek çocuğunun cesedine ulaştığı bildirildi.
Haberde, 6'sı yaralı 17 göçmenin botun battığı bölgenin yakınlarında bulunduğu, 6 kişinin arandığı açıklandı.
Cesedin Sisam Devlet Hastanesi morguna götürüldüğü, kayıp göçmenler için arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.