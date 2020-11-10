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Yerel Sis yüzünden feci kaza! 10 araç birbirine girdi
Yerel

Sis yüzünden feci kaza! 10 araç birbirine girdi

Konya'da sis nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 10 araç birbirine girerken, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 12:13:00 -
Sis yüzünden feci kaza! 10 araç birbirine girdi

Kaza, 09.00 sıralarında Konya'nın Ereğli İlçesi, Adana - Konya Karayolu üzeri Organize Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini 1 metreye kadar düşürünce kazalar meydana geldi.

Aralarında otomobil ve tırların olduğu onlarca araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, 10'dan fazla araçta hasar meydana geldi. Yaralılar, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, saat 09.00 sıralarında İsmil mevkisinde de meydana gelen kazada çok sayıda araç sis nedeniyle kaza yaptı. Trafik ekipleri yoğun sis nedeniyle meydana gelen kazaları önlemek amacıyla megafon ile sürücüleri dikkatli olmaları konusunda sık sık uyardı.

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