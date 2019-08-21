0553 313 94 23

Şiş ve kırmızı diş etlerine dikkat

Diş Hekimi Erce Beleçoğlu, diş eti ve diş eti hastalıkları konusunda önemli bilgiler verdi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:45
Şiş ve kırmızı diş etlerine dikkat

Diş Hekimi Erce Beleçoğlu, diş eti ve diş eti hastalıkları konusunda önemli bilgiler verdi.


Diş Hekimi Erce Beleçoğlu, diş eti hastalıklarının yüzeysel olarak başladığını ve tedavi edilmediğinde diş sert dokularına hatta kemiğe kadar ilerleyebileceğini belirterek, “Diş yüzeyinde biriken, renksiz ve yapışkan bir kıvamı olan plak ile başlayıp diş eti seviyesinin altında sert ve siyah renkte diş taşlarının birikmesine kadar süreçte diş dokuları zarar görür. İleri aşamalarda diş kayıpları kaçınılmazdır. En erken teşhis ile problem büyümeden tedavi edilmelidir” dedi.


Dt. Beleçoğlu, sağlıklı diş etlerinin nasıl olması gerektiğini ve diş hastalığı belirtilerini şöyle sıraladı:


"Renk olarak pembe veya gül kurusu rengi olarak ifade edilir. Sıkı bir yapıya sahiptir. Portakal kabuğu tarzı pütürlü bir yapısı vardır. Bıçak sırtı diyebileceğimiz keskin bir sonlanması vardır. Doğru fırçalama esnasında kanama oluşmaz. Diş dokularını sarar, dişlere sağlamlık verir.


Diş eti hastalığının belirtileri; her yaşta, herkeste görülebilir. Erken teşhis ve tedavi başarının anahtarıdır. Eğer bu belirtilerden kendinizde bulunduğunu düşünüyorsanız bir an önce bir diş hekimine muayene olmanızı tavsiye ederim. Fırçalama, diş ipi uygulaması, sert gıdalarda oluşan diş eti kanaması (Sigara içen kişilerde kanlanma baskılandığı için fark edilemeyebilir.) Şiş, kırmızı - mor renkli ve hassas diş etleri. Dişlere sıkı olarak bağlanmamış hareketli diş etleri. Diş eti çekilmeleri ve kök yüzeyindeki açılmalar. Apse ve iltihap akıntıları. Ağız kokusu. Bazen bu problemlerin çözümü içi profesyonel bir temizlik ve iyi bir ağız bakımı yeterli olabilmektedir. Problemin miktarı ve ciddiyeti ağız içi muayene ve röntgen analizleri sonucu daha da netleşecektir. Derin, temizlenemez cep varsa küretaj, kök yüzeyi düzeltme işlemi planlanabilir. Daha temizlenebilir bir alan oluşumu, diş etlerinin dişe sıkı yapışmasını sağlamak için uygulanır. Sadece ilaçlarla tedavi edilecek bir hastalık değildir ve mekanik temizlik şarttır."


Rutin olarak ortalama 6 ayda bir kontrolün tavsiye edildiğini ifade eden Dt. Beleçoğlu, “Bu sayede oluşabilecek problemler erken teşhis ve tedaviler ile önlenir. Eğer diş etleri kırmızı, şiş, kanamalı ise veya çekilmeler, büyümeler izleniyorsa, kök yüzeyinin açılmasına bağlı ciddi hassasiyet varsa dişlerde işlerde uzama, sallanma, diş etlerinde apse, ağız kokusu gibi durumlar artık daha da gecikmeden tedavi gerektirmektedir. Aksi takdirde diş kayıpları kaçınılmazdır” açıklamalarında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çağlayan’da yenileme çalışmaları başladı
    1. Çağlayan’da yenileme çalışmaları..
    2. "Demokrat Parti'ye oy veren bir Yahudi..
    3. Haluk Dursun'un ölümünde sabotaj..
    4. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)..
    5. Prof. Dr. Haluk Özener, "Minimum 20..
    6. Siirt’te eşeğin teptiği çocuk yaralandı
    7. Siirt’te inşaattan düşen işçi yaralandı
    8. Nijerya'da vali yardımcısının..
    9. Taze kiraz, üzüm ve nar ihracatçıları..
    10. Yeşilyurt Belediyespor hazırlık..
    11. Hamilelerin x-ray cihazlarından..
    12. Batman’da trafik kazası: 4 yaralı
    13. 12 Dev Adam, Atlas Challenge..
    14. Esad rejiminden İdlib’e saldırı: 1..
    15. 15 yıllık çocuk özlemi akupunktur ile..
    16. Haliliye’de şeffafyönetim
    17. Samsun’da ilk 8 ayda 15 bin 701 kişi..
    18. Sol bacağı sağ bacağından kısa olan..
    19. Baydilli saha gezilerini sürdürüyor
    20. Beyazgül’den ailelere çağrı
    21. İngiliz futbolunda ırkçılık tartışmaları
    22. Skandal örnek! İYİ Parti’den kayyım..
    23. Kahramanmaraş'ta motosikletin..
    24. Elazığ’da tarım alanında 130 projeye..
    25. Hakkari’de haşerelerle mücadele..
    26. Futbol: TFF 1. Lig
    27. Futbol: Süper Lig
    28. Süper Lig’in 2. haftasında oynanacak..
    29. Süper Lig'de 2. hafta hakemleri belli..
    30. Beşiktaş, genç oyuncusunu..
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!