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Sis sürücülere zor anlar yaşattı

Etkili olan sis nedeniyle D-100 karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

04 Kasım 2018 Pazar 11:28
Sis sürücülere zor anlar yaşattı

Sabah saatlerinden itibaren D-100 karayolu, şehir merkezi ve Kalıcı Konutlar Bölgesi'nde sis nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Sis sebebiyle bazı bölgelerde görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

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Şehir içinde ring halindeki trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan, Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, sisin gün boyunca devam edeceğini bildirdi.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 11:28
  1. Düzce
  2. sis
  3. karayolu
  4. Kalıcı Konutlar Bölgesi'
  5. trafik

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