Sis sürücülere zor anlar yaşattı
Etkili olan sis nedeniyle D-100 karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı.04 Kasım 2018 Pazar 11:28
Sabah saatlerinden itibaren D-100 karayolu, şehir merkezi ve Kalıcı Konutlar Bölgesi'nde sis nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.
Sis sebebiyle bazı bölgelerde görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Şehir içinde ring halindeki trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
Öte yandan, Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, sisin gün boyunca devam edeceğini bildirdi.
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