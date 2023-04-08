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Gündem Sırtını Kandil'e dayadı! Kılıçdaroğlu'na destek vermeliyiz, bu tarihi bir fırsat
Gündem

Sırtını Kandil'e dayadı! Kılıçdaroğlu'na destek vermeliyiz, bu tarihi bir fırsat

Yeniakit Publisher
2023-04-08 09:55:00 - 2023-04-08 09:58:51

Hemen her gün bir PKK elebaşısı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek açıklıyor. Şimdi de kırmızı bültenle aranan PKK’nın sözde yöneticisi Remzi Kartal, PKK'nın kanalı Medya Haber'e verdiği röportajda Kılıçdaroğlu'na destek çağrısında bulundu.

Bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşlarının yedili masaya destek mesajlarına bir yenisi daha eklendi. Murat Karayılan, Cemil Bayık, Bese Hozat, Duran Kalkan ve Mustafa Karasu gibi teröristbaşıların ardından kırmızı bültenle aranan Kongra Gel Eş Genel Başkanı Remzi Kartal da yurt dışında yayın yapan terör örgütü PKK'nın kanalı Medya Haber'e verdiği röportajda Kılıçdaroğlu'na destek çağrısında bulunarak, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na oy vermeleri tarihsel fırsatta istediğimiz gelişmeyi yaratmak, yeni bir miladi yaratmak için önemli fırsattır" sözlerini sarf etti.


"KILIÇDAROĞLU DESTEKLENECEK ADAYDIR"

Firari teröristbaşı, "Kılıçdaroğlu desteklenecek bir adaydır" diyen Kartal şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın çöküşünü sağlayacak tercihimizi bu temelde yapmalıyız. Kılıçdaroğlu'na destek verip parlamentoda ise bütün gücümüzle Yeşil Sol Parti'nin altına mührümüzü vurmalıyız. Bunlara karşı üçüncü yol olarak alternatif bir cumhurbaşkanı adayı çıkarılması Erdoğan'ın seçiminin zeminini hazırlamak olacaktı.


"TARİHİ BİR FIRSAT!"

Şüphesiz ki Millet İttifakı adına cumhurbaşkanı adayı olarak çıkan Kılıçdaroğlu, 3. yolun ideal adayıdır anlamına gelmiyor. AK Parti ve MHP'nin çökertilmesi açısında bu bir tercihtir. Ve doğru bir tercihtir.

3. yol olarak Emek ve Özgürlük İttifakı'nı temsil eden güçlerin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na oy vermeleri bu tarihsel fırsatta istediğimiz gelişmeyi yaratmak, yeni bir miladı yaratmak için önemli bir fırsattır."
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UYUŞTURUCU TRAFİĞİNİ YÖNETİYOR

Öte yandan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olan Remzi Kartal, ABD Hazine Bakanlığı bünyesindeki Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi tarafından 14 Ekim 2009'da "Özel Olarak Belirlenmiş Uyuşturucu Kaçakçısı" olarak ilan edilmişti.

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisinin 2012 raporunda "PKK'nın eroin ticaretinden elde ettiği gelirle Türkiye'deki yasa dışı silahlı eylemlerini finanse ettiği" açıklanmıştı..

Emniyet Genel Müdürlüğünün 2022 raporundaysa "Interpol raporlarına göre 1992 ve 1994 arasında Avrupa uyuşturucu pazarının yüzde 60 ile 70 arasında PKK kontrolünde olduğu, bunun 2005'te yüzde 80'e vardığı" da aktarıldı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

Ayrıca, PKK'nın dağ kadrosunun sözde yöneticilerinden ve Kobani soruşturmasının şüphelilerinden olan teröristbaşı Kartal hakkında "kırmızı bültenle" yakalama kararı bulunuyor.

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alçak abd nato kuklaları
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