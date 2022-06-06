Sırtımızdan vuranlara hak ettikleri cevap verilecek

Yavuz Selim İstanbul

Suriye’deki terör oluşumlarını sınır hattımızdan tamamen silip atacak 5’inci harekat öncesi hem askeri hem de siyasal bilimci uzmanlardan kahraman Mehmetçik’e büyük destek geliyor. Türkiye’nin PKK/PYD işgalindeki Tel Rıfat, Münbiç, Ayn İsa ve Aynel Arap’a yönelik başlatmayı planladığı harekata sayılı saatler kaldı. Mehmetçik’in dört koldan taarruza geçeceği harekatla sınır hattı teröristlerden tamamen temizlenecek ve terör örgütünün terör devleti kurmak istediği bu bölgeye Suriyelilerin yerleştirileceği güvenli bölgeler kurulacak.

İlerlemekte şeref var

Harekat öncesi Akit’e konuşan ASSAM Strateji ve Güvenlik Uzmanı emekli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğulları, “Bin yıl boyunca dünyaya hükmeden ecdadımızın torunları yeniden seferden sefere koşuyor elhamdülillah. Bu millet iyi biliyor ki korkaklıkta ar ve zillet, ilerlemekte şeref ve izzet vardır. Mehmetçik şanlı günlerimizde olduğu gibi çıktığı her seferden zaferle dönüyor, onu hasretle bekleyen mazlum milyonların yüzünü güldürüyor. Bölgede dost görünen düşmanların, bizi arkamızdan vuran müttefiklerin hududumuzda oluşturmak istediği terör koridorunu daha önce Suriye’ye yönelik 4 harekatla parçalamıştık. Bu 5’inci harekatla birlikte terör koridorunu yok edeceğiz inşallah. Bu harekatlar, bölgede istenen hedeflere ulaşılıncaya, istenen şartlar oluşuncaya kadar devam edecek. Hedefimizde PKK/PYD terör örgütü var ama onu destekleyen ABD ve batı ülkelerine de mesaj var. PKK/PYD hak ettiğini görecek, ABD ile Batı da hak ettiği mesajı alacak” dedi.

Güvenli bölge 'mini şehir' olacak

Parça parça terör örgütünün himayesinde olan bölgelerin temizlenerek buraların artık terör yuvası değil, güvenli bölge ile merhamet adası olacağını söyleyen Hacımustafaoğulları şöyle devam etti: “İşgal ve şiddetten kaçan mazlumlar, güvenli bölgeye yerleştirilerek kendi topraklarında hayatlarını barış ve huzur içerisinde sürdürecekler. O bölgeyi barınmanın haricinde bir ‘mini şehir’ konseptine çevirecekler. Bu süreçte mazlumların hamisi Türkiye ve Türkiye’nin hakiki dostları yanlarında yer alacak. Harekatımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

Harekatla hainlerin terör devleti hayali tamamen bitirilmelidir

Harekatın 30 kilometreden daha derin hedefleri kapsaması gerektiğini ısrarla belirten Siyaset bilimci Yılmaz Altunsoy, bu harekatla hainlerin ‘terör devleti’ hayalinin de tamamen bitirilmesi gerektiğini söyledi. Altunsoy, “Ordumuz sefere hazırlanıyor. Şimdi birlik ve dua zamanı. Vakit cesaret, kararlılık ve birlik vaktidir. Aylardır söylemekteyiz ki; Türkiye acilen Rusya ile anlaşıp Suriye’ye girmeli diye. Planlanan bu 5. operasyon sadece güneyimizdeki 30 kilometrelik hat ile sınırlı kalmamalı. İlk etapta Halep dahil en az 100 kilometre derinliğe inilmelidir. Bu mesele de aynen Yunan meselesi gibi hayatidir. Devletimiz ve milletimiz için beka ve varlık meselesidir. 40 bin tır silah ile teçhizat ve 120 bin terörist tamamen imha edilmeden geri dönülmemelidir. Hatta hiç dönülmemeli, burada kalıcı olunmalıdır. Neye mal olursa olsun bu yapılmalıdır. Yoksa 40 senedir ülkemize bela olan PKK’nın 10 misli büyük bir YPG/PYD tehlikesi ile karşı karşıya kalabiliriz. Daha sonra da İsrail terör devleti ile komşu olabilir, evlatlarımız ve torunlarımız çok daha ağır bedeller ödemek zorunda kalabilir” uyarılarını yaptı.

