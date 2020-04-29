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Aktüel

Sırt çantasından çıkarıp baraj sularına bıraktı! ABD'liye 10 bin TL ceza

Konya'da yaşanan garip olayda sırtındaki çantadan çıkardığı türü belli olmayan kırmızı balıkları barajın sularına bırakan ABD'liye 10 bin TL para cezası kesildi.

2020-04-29 16:27:00 -
Sırt çantasından çıkarıp baraj sularına bıraktı! ABD'liye 10 bin TL ceza

Konya'da, bir otelde kalan ABD vatandaşı Chesterr Juall, bir taksi ile Beyşehir Gölü'ne giderken, taksi sürücüsünden yol üzerinde bulunan Altınapa Baraj Gölü kenarında durmasını istedi.

Sürücü, ABD'linin dediğini yaparak aracı baraj kenarında durdurdu. Chesterr Juall, sırt çantasından çıkardığı bir naylon içerisinde bulunan ve türü belli olmayan kırmızı renkteki balıkları barajın sularına bıraktı.

Bu sırada taksi sürücüsü de Chesterr Juall'ın balıkları baraj sularına bırakırkenki görüntülerini sosyal kedya üzerinde canlı yayın yaparak takipçileriyle paylaştı. Sürücünün bir arkadaşı ise bu anları görüp, durumu Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonuna bildirdi.

Federasyon yetkililerinin ihbarı üzerine videoyu inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Chesterr Juall'ın barajdaki balıklar için biyolojik bir çalışma yapmış olabileceğinden, virüs veya mikrop bulaştırmasından şüphelenip, polis eşliğinde Chesterr Juall'ın kaldığı otele gitti.

Chesterr Juall'a barajda izinsiz balıklandırma yapmaktan adli işlem yapılırken, 10 bin lira da idari para cezası kesildi.

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