Sırt çantasındaki dama tahtalarının arasından uyuşturucu çıktı Van'da polisin arama yaptığı otomobilde 3 kilo 475 gram metamfetamin ile dama tahtaları arasına gizlenmiş 5 kilo 173 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturduğu kontrol noktasında şüpheli görülen araç durdurularak arama yapıldı. Eğitimli narkotik köpeği Alfa'nın da kullanıldığı aramada, aracın arka koltuğundaki sırt çantasında bulunan dama tahtaları arasına gizlenen 5 kilo 173 gram eroin ile bagajda bulunan poşetteki saklama kabında 3 kilo 475 grammetamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.