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Sağlık Sırt ağrısı neden olur? Sırt ağrısına neler iyi gelir?
Sağlık

Sırt ağrısı neden olur? Sırt ağrısına neler iyi gelir?

Hemen hemen herkeste görülebilen sırt ağrısı, kişinin yaşam kalitesini düşüren bir sağlık sorunudur. Peki sırt ağrısı neden olur? Sırt ağrısına neler iyi gelir?

Yeniakit Publisher
2020-12-09 03:25:00 -
Sırt ağrısı neden olur? Sırt ağrısına neler iyi gelir?

Genellikle masa başı çalışanlarının sıklıkla yaşadığı sırt ağrısı, mutlaka dikkate alınması gereken bir sağlık problemidir. Hemen hemen herkeste yaşanabilen sırt ağrısı, kişinin yaşam kalitesini düşürür. Tedavi edilmediğinde ciddi hastalıklara yol açabilir. Bu sebeple uzmanlar, belirtilerin ortaya çıkması ile birlikte mutlaka doktora başvurulması gerektiğini söyler.

Fibromiyalji, sırt fıtığı, sedanter, kemik erimesi, romatizmal hastalık, deformite, tümörler ve detenaratif gibi hastalıklar da sırt ağrısına yol açabilmektedir.  Peki sırt ağrısı neden olur? Sırt ağrısına neler iyi gelir? 

Sırt ağrısının nedenleri

- Uzun süre hareketizlikten sonra aniden hareket etme
- Üst solunum yollarına bağlı kas spazmı
- Ağır yük kaldırma
- Yanlış oturma
- Böbreklerde enfeksiyon

Sırt ağrısına neler iyi gelir?

- Sarımsak

İçerdiği anti-bakteriyel maddeler sayesinde vücuttaki iltihaplanmaları atan sarımsak, kasların hassas olan yüzeylerini onarır.

- Zerdeçal

Vücuttaki iltihaplanmarı ve ödemi atan zerdeçal, sırt ağrısına da iyi gelmektedir.

- Papatya çayı

Papatya çayı, yorgunluk ve bitkinliğe birebir gelmektedir. Günde bir bardak tüketilen papatya çayının, sakileştirici etkisi bulunmaktadır.

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