Sırt ağrısı kemik erimesini işaret ediyor olabilir

Op.Dr. Kerem Bıkmaz, kemiklerle ilgili risk faktörlerinin öğrenerek kemiklerin sağlamlığını test etmenin mümkün olduğunu söyledi.

Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, “İnsan vücudunun temelini oluşturan kemikler, en az kalp ve beyin kadar önemlidir. Kemik sağlığında meydana gelen bozulmalar yaşam kalitesinde düşüşe, güç kayıplarına, hatta ölüm gibi ciddi tablolarla neden olabilir. Osteoporoz, vücuttaki kemiklerin sertliklerinin azalıp, kalitelerinin bozulması sonucunda daha zayıf ve kırılabilir hale gelmeleri ile ortaya çıkan ve tüm iskeleti etkileyen sistemik bir hastalıktır. En yaygın görülen metabolik kemik hastalığı Osteoporoz (kemik erimesi) aynı zaman da halk sağlığı problemi haline gelmiştir. Hastalık 50 yaş üzeri her 3 kadından ve her 5 erkekten birinde görülüyor. Osteoporozda kemik kırılganlığı artar. Düşük travma sonucu kırık meydana gelebilir” dedi.

Op.Dr. bıkmaz, kemik sağlığını test etmek için eğer şikayet yoksa, bakılması gereken işaretleri şöyle sıraladı:

“Kemikler canlı dokulardan oluşurlar. Eski kemik dokusu sürekli olarak yeni kemik dokusu ile değiştirilip yenilenir. 30 yaşlarından sonra yenilenenden daha çok kemik dokusu yıkılır. Osteoporoz yenilenenden daha fazla kemiğin yıkıldığı zaman yani kemiklerin güçsüzleştiği zaman oluşur. Osteoporozun erken safhalarında genellikle belirti görülmez.”

Op.Dr. Kerem Bıkmaz riskte olduğunuzu belirtecek işaretleri şöyle açıkladı:

“Aile geçmişi: Eğer ailenizden birinde Osteoporoz varsa yüzde 6080 ihtimalle sizin de Osteoporoz riskiniz vardır. Kalça kırıkları kemik zayıflığının belirtisidir. Eğer annenizde kalça kırığı varsa sizde de olma riski ikiye katlanır.

Eskisinden daha kısa iseniz: 60 ile 80 yaşları arasında disk esnekliği kaybından ötürü 1cm2.5 cm olmak üzere boyunuz kısalabilir. Ancak omurga kırığında ilave boy kaybı söz konusudur. Birden fazla kırık omurganın bükülerek şekil değiştirmesine neden olur ve kamburluğa yol açar.

Sırt ağrısı: Devamlı sırt ağrısı omurga kırığının işareti olabilir. Güçsüz omurga, günlük aktiviteler sırasında bile hiçbir uyarı veya işaret vermeden kırılıp, çökebilir.

Kronik tıbbi problemler: Eğer romatoid artrit, tiroid bezinin fazla çalışması, paratiroid bezlerinin aşırı faaliyeti, diabet, karaciğer hastalığı gibi sorunlarınız varsa osteoporoza yakalanma riskiniz artar.

Yeterli kalsiyum almamak: Kalsiyum normal de her gün vücutta emilir. Eğer bunu besinlerle almazsak vücut kalsiyumu kemiklerden çalmaya başlar. Ve bu da osteoporoz oluşumuna sebep olabilir. Süt, süt ürünleri ve yapraklı yeşil sebzeler kemiklerin ihtiyacı olan kalsiyumu karşılar.

Sigara içmek: Eğer sigara içiyorsanız, osteoporoz riskiniz içmeyen birine göre iki katıdır. Sigara içmek kalsiyum emilimini azaltır ve yeni kemiklerin oluşumunu engeller.

Alkol tüketimi Zayıf beslenme: Aşırı alkol kullanımı ile birleşirse kemik kaybına sebep olur.

Düşük kilo: Aşırı zayıf olmak kemiklerinizin düşük kütleye sahip olmasının işareti olabilir ve bu sizin osteoporoz riskinizi arttırır.

Devamlı Diyet: Diyetlerdeki aşırı değişiklikler ve kilonuzdaki sürekli dalgalanmalar yağ kütlenize eklenerek kas ve kemik yoğunluğu kaybına sebep olabilir. Daha fazla bilgi ile yetişkin nüfusun yüzde 80’ini etkileyen, insanların doktora gitmekteki en büyük ikinci sebebi olan sırt ağrısından kaçınabilirsiniz. Eğer sırt ağrınız varsa ve bundan kurtulmak istiyorsanız hemen bir beyin ve sinir cerrahisi uzmanına danışın.”