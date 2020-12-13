Sırrı Sakık hayal aleminde: 'Türkiye çözüm sürecine mahkum'

Medyascope'a konuşan HDP'li Sırrı Sakık, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "HDP’yi, Türk siyasetinin taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur. Bu terör ve bölücülük yatağı kapatılmalıdır." sözlerine küstah bir çıkış yaparak, "Biz de alfabede harf kalmasa bile harf satın alıp, yeni bir partiyi 24 saat içinde kurup örgütleyerek siyasal mücadelemize devam ederiz." şeklinde cevap verdi.

'Türkiye yeni bir çözüm sürecine mahkum'

Türkiye'nin yeni bir çözüm sürecine mecbur olduğunu öne süren HDP'li Sakık, "Ben yeni bir sürecin başlayabilme ihtimalinin de olabileceğini, Türkiye'nin buna mecbur ve mahkum olduğunu düşünüyorum. Dün bu konuda Diyarbakır Ticaret Odası Başkanı'nın açıklamaları vardı, biz de bu konuda duyumlar alıyoruz. Olması gereken de budur." dedi.