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Sırra kadem bastı! Polis her yerde onu arıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, eski sevgilisini 13 yerinden bıçaklayıp kaçan Fatih Çıkrıkçı, her yerde aranıyor. KKTC polisi, Çıkrıkçı'nın fotoğraflarını televizyon kanallarına ve gazetelere dağıttı.

01 Kasım 2018 Perşembe 19:36
Sırra kadem bastı! Polis her yerde onu arıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Gönyeli beldesinde, Fatih Çıkrıkçı, eski sevgilisi Gülbahar Ulutan’ı temizliğe gittiği evde 13 yerinden bıçaklayarak, öldürdü. KKTC polisi, olay sonrası kaçan Çıkrıkçı’nın yakalanması için fotoğraflarını televizyon kanallarına ve gazetelere dağıtıp, halktan da yardım istedi.

Olay, dün akşam saatlerinde, KKTC’nin Gönyeli beldesinde meydana geldi. Gülbahar Ulutan’ın temizlik yapmak için gittiği eve, iddiaya göre, daha önce kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu eski sevgilisi Fatih Çıkrıkçı geldi. Çıkrıkçı’nın saldırdığı Ulutan, bağırmaya başladı. Çıkrıkçı, bu sırada Ulutan’ı 13 yerinden bıçaklayarak, öldürdükten sonra arka bahçeden kaçtı. Sesleri duyup, eve gelen çevredekiler, Ulutan’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Fotoğrafları dağıtıldı

İhbarla eve gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Gülbahar Ulutan’ın cansız bedeni, inceleme sonrası morga götürüldü. Polis ekipleri, kaçan Fatih Çıkrıkçı’nın yakalanması için fotoğraflarını televizyon kanallarına ve gazetelere dağıttı. KKTC polisince yapılan açıklamada cinayet şüphelisinin yakalanması için halktan da yardım istendiği belirtildi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 19:36
  1. KKTC
  2. cinayet

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