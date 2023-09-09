Sırp devinden Türkiye kararı! Talep patladı, yetişemeyince duyurdular: Yükseltiyoruz
Sırbistan'a bağlı havayolu şirketi Air Serbia, kış sezonunda Belgrad-İstanbul Havalimanı arasındaki uçuşlarını artırma kararı aldı.
Air Serbia, 29 Ekim’de başlayacak olan önümüzdeki kış sezonunda Belgrad-İstanbul Havalimanı arasındaki operasyonlarını haftalık 23 uçuşa çıkaracak.
Sırp taşıyıcı kış sezonunda İstanbul’a Perşembe-Cuma günleri günde 4 frekans diğer günler ise 3 frekans olarak seferler düzenleyecek.
Havayolunun yeni planlamasıyla kış sezonunda da yüksek talep gören İstanbul hattında operasyonlarına yoğun olarak devam etmesi planlanıyor.
İstanbul-Belgrad hattında Türk Hava Yolları ve Pegasus’ta operasyonlar düzenliyor. (Airturkhaber)
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