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Sırp devinden Türkiye kararı! Talep patladı, yetişemeyince duyurdular: Yükseltiyoruz

Yeniakit Publisher
2023-09-09 18:46:00 -
Sırp devinden Türkiye kararı! Talep patladı, yetişemeyince duyurdular: Yükseltiyoruz

Sırbistan'a bağlı havayolu şirketi Air Serbia, kış sezonunda Belgrad-İstanbul Havalimanı arasındaki uçuşlarını artırma kararı aldı.

Air Serbia, 29 Ekim’de başlayacak olan önümüzdeki kış sezonunda Belgrad-İstanbul Havalimanı arasındaki operasyonlarını haftalık 23 uçuşa çıkaracak.

Sırp taşıyıcı kış sezonunda İstanbul’a Perşembe-Cuma günleri günde 4 frekans diğer günler ise 3 frekans olarak seferler düzenleyecek.

Havayolunun yeni planlamasıyla kış sezonunda da yüksek talep gören İstanbul hattında operasyonlarına yoğun olarak devam etmesi planlanıyor.

İstanbul-Belgrad hattında Türk Hava Yolları ve Pegasus’ta operasyonlar düzenliyor. (Airturkhaber)
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