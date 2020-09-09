Sırp Cumhurbaşkanı Vucic’den Trump’ın sözlerine yalanlama: 'O sayfayı henüz açmadık'

ABD Başkanı Donald Trump’ın karşısında sandalyede oturur vaziyetteki görüntüsü tüm dünyada olay olan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’ten, Trump’ı şok edecek bir çıkış geldi.

“Sırbistan henüz o sayfayı açmadı”

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Sırbistan büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıyacak” açıklamasına düzeltme geldi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic “Sırbistan henüz o sayfayı açmadı” açıklamasında bulundu.

Euronews’e konuşan Sırp Cumhurbaşkanı “Sırbistan o faslı henüz açmadı. Biz AB bildirgelerine ve kararlarına uyum sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ama elbette kendi çıkarlarımızı da gözetiyoruz” dedi.

AB uyardı

Sırbistan ve Kosova’nın Avrupa Birliği çizgisinde hareket etmesi gerektiğini hatırlatan ABKomisyonu Sözcüsü Peter Stano ise “Kosova ve Sırbistan, AB katılım sürecini stratejik öncelikleri olduğunu açıkladıkları için AB her iki ülkenin de bu taahhüde bağlı şekilde hareket etmesini beklemektedir. AB’nin perspektifi baltalanmamalıdır.” ifadelerini kaydetti.

Görüntüsü gündem olmuştu

ABD’nin arabulucu olmasıyla Sırbistan ve Kosovalı liderler geçtiğimiz hafta Washington’da “ekonomik normalleşme” anlaşmasına imza atmıştı. Sırbistan, bu anlaşma ile İsrail’deki büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıyacağını kabul ederken, Kosova da İsrail’i tanıdı.

Toplantıda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in Trump’ın karşısında sandalyedeki oturuş şekli tüm dünyada gündem olurken Sırp Cumhurbaşkanının liderin Trump’ın açıklaması sırasında yüzüne yansıyan şaşkınlık ifadesi de objektiflere yansımıştı.