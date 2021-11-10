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Kadın - Aile Siroz hastalığı neden olur, belirtileri nelerdir?
Kadın - Aile

Siroz hastalığı neden olur, belirtileri nelerdir?

Siroz karaciğerde görülen tehlikeli bir hastalıktır.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 17:42:00 -
Siroz hastalığı neden olur, belirtileri nelerdir?

Çeşitli nedenlere bağlı olarak karaciğerde hasar meydana gelebilir. Bunların devamlılığı sonucu da karaciğerde yapısal değişiklikler gelişir. Sirozun en yaygın nedenleri şunlardır:

  • Falz alkol tüketmek
  • Hepatit B veya hepatit C ile enfekte olmak
  • Karaciğerin aşırı yağ birikmesi
  • ilaçların uzun süreli kullanımından da kaynaklanabilir.

Siroz belirtileri nelerdir?

Sirozun erken evrelerinde herhangi bir semptomunuz olmayabilir. Karaciğeriniz daha fazla hasar gördükçe şu belirtiler ortaya çıkar:

  • Yorgun ve zayıf hissetmek
  • Mide bulantısı
  • İştahını kaybetmek
  • Kilo ve kas kütlesi kaybetmek
  • Hasta hissetmek
  • Avuçlarınızda kırmızı lekeler
  • Ciltte ve göz beyazlarında sararma
  • Kan kusmak
  • Kaşıntılı cilt
  • Koyu çiş ve katran görünümlü kaka
  • Kolayca kanama veya morarma
  • Bir sıvı birikmesinden şişmeler
  • Cinsel dürtü kaybı

Sirozun tedavisi var mı?

Şu anda sirozun tedavisi olmamakla birlikte, semptomları ve herhangi bir komplikasyonu yönetmenin ve ilerlemesini yavaşlatmanın yolları bulunuyor. Sirozu önlemek için alkolü azaltmanız veya bırakmanız ya da fazla kilonuz varsa kilo vermeniz önerilebilir.

Sirozunu önlemek için önerilen besinler

  • Enginar: A ve B vitaminlerinden zengindir.
  • Multivitamin desteği: Kronik karaciğer hastalarına antioksidan ve multivitamin preperatlarının verilebilmektedir.
  • Çay şekeri, çikolata, bal, reçel, asitli içecek gibi basit şekerli gıdalar az tüketilmelidir.
  • Karaciğer hastalarında makarna, bulgur, sebzeler, baklagiller, sütlü tatlılar, bulgur pilavı gibi bileşik şeker içeren gıdalar önerilir.
  • Fastfood, hazır market ürünleri, sosis, sucuk, salam tüketimi kronik karaciğer hastalarının uzak durması gereken gıdalar arasındadır.
  • Bir yumurta büyüklüğündeki et, bir yumurta ve 4 yemek kaşığı bakliyata eşdeğerdir. Beslenme de değişim bu oranlar göz önüne alınarak yapılmalıdır.
  • Bir su bardağı süt, bir kase yoğurt, bir kibrit kutusu peynir ve 2/3 kibrit kutusu kaşar peyniri eşdeğerdir. Yoğurt tüketilen gün karşılık gelen süt veya peynir azaltılmalıdır.
  • İki dilim ekmek, 4 yemek kaşığı makarna, pirinç pilavı ve bulgur pilavına eşdeğerdir. Günlük denge bu oranlara göre ayarlanmalıdır.

 

 

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