Siroz hastalığı neden olur, belirtileri nelerdir?

Çeşitli nedenlere bağlı olarak karaciğerde hasar meydana gelebilir. Bunların devamlılığı sonucu da karaciğerde yapısal değişiklikler gelişir. Sirozun en yaygın nedenleri şunlardır:

Falz alkol tüketmek

Hepatit B veya hepatit C ile enfekte olmak

Karaciğerin aşırı yağ birikmesi

ilaçların uzun süreli kullanımından da kaynaklanabilir.

Siroz belirtileri nelerdir?

Sirozun erken evrelerinde herhangi bir semptomunuz olmayabilir. Karaciğeriniz daha fazla hasar gördükçe şu belirtiler ortaya çıkar:

Yorgun ve zayıf hissetmek

Mide bulantısı

İştahını kaybetmek

Kilo ve kas kütlesi kaybetmek

Hasta hissetmek

Avuçlarınızda kırmızı lekeler

Ciltte ve göz beyazlarında sararma

Kan kusmak

Kaşıntılı cilt

Koyu çiş ve katran görünümlü kaka

Kolayca kanama veya morarma

Bir sıvı birikmesinden şişmeler

Cinsel dürtü kaybı

Sirozun tedavisi var mı?

Şu anda sirozun tedavisi olmamakla birlikte, semptomları ve herhangi bir komplikasyonu yönetmenin ve ilerlemesini yavaşlatmanın yolları bulunuyor. Sirozu önlemek için alkolü azaltmanız veya bırakmanız ya da fazla kilonuz varsa kilo vermeniz önerilebilir.

Sirozunu önlemek için önerilen besinler