  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O havayolu şirketi iflas mı ediyor? Uçuşlar durduruldu!

Kabine toplanıyor! Korsan yemin masada

Türkiye'nin hamlesi Almanya'yı çıldırttı: Alman vakıfları harekete geçti!

Dang humması yayılıyor! Vaka sayısı 16 bini aştı: 1 günde 463 kişi hastaneye kaldırıldı

Otomotiv devinde üretim durdu! İşçiler araba anahtarlarına el koydu

Dünyanın en büyük ikinci rezervi o ilimizde bulundu! Çin 694 milyon tonluk rezerv için Türkiye'ye teklif yaptı

Bunun yapılma hakkı gündem oldu! Herkes 'Bu nasıl olabilir?' diye soruyor: Hacıosmanoğlu çok sinirlendi!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Narin açıklaması!

ABD'nin milyar dolarlık Türkiye kuşatma planı ortaya çıktı! Bunlar binmeyeceği eşeğe ot vermez

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor! 'Geç bile kalındı' yorumları yapılıyor
Yerel Şırnak'taki terör operasyonunda 1 tutuklama
Yerel

Şırnak'taki terör operasyonunda 1 tutuklama

Yeniakit Publisher
2024-09-09 17:55:00 -
Şırnak'taki terör operasyonunda 1 tutuklama

Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kent merkezi ve ilçelerde FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda sürüyor. PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışmada toplam 5 şüpheli gözaltına alınmış olup yakalanan şüphelilerden 1’i ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 3 şüpheli ilgili il ve birimine gönderilirken, 1 şüpheli ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

ABD’nin PKK’ya desteği bitmek bilmiyor! Bu defa da o hamleyi yaptılar
ABD’nin PKK’ya desteği bitmek bilmiyor! Bu defa da o hamleyi yaptılar

Medya

ABD’nin PKK’ya desteği bitmek bilmiyor! Bu defa da o hamleyi yaptılar

Hudut Kartalları sınırda göz açtırmıyor! FETÖ ve PKK üyeleri kıskıvrak yakalandı
Hudut Kartalları sınırda göz açtırmıyor! FETÖ ve PKK üyeleri kıskıvrak yakalandı

Gündem

Hudut Kartalları sınırda göz açtırmıyor! FETÖ ve PKK üyeleri kıskıvrak yakalandı

MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Gündem

MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Bir dönem PKK cirit atıyordu! 20 bin kiş
Bir dönem PKK cirit atıyordu! 20 bin kiş

Yaşam

Bir dönem PKK cirit atıyordu! 20 bin kiş

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23