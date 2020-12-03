Şırnak'taki ev yangınında oğlu ölen baba da yaşamını yitirdi
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta 14 Kasım'da evlerinde çıkan yangında oğlu hayatını kaybeden, kendisi de yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Maden Afet Konutları'ndaki evinde elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında ağır yaralanan İbrahim Örgen (60), tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Yangında Örgen'in oğlu Salih Örgen de (25) ağır yaralı olarak kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
Şırnak Valiliği, Örgen ailesine kira ve malzeme yardımında bulunmuştu.