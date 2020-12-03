  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şırnak'taki ev yangınında oğlu ölen baba da yaşamını yitirdi
Aktüel

Şırnak'taki ev yangınında oğlu ölen baba da yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-03 20:51:34 -
Şırnak'taki ev yangınında oğlu ölen baba da yaşamını yitirdi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta 14 Kasım'da evlerinde çıkan yangında oğlu hayatını kaybeden, kendisi de yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Maden Afet Konutları'ndaki evinde elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında ağır yaralanan İbrahim Örgen (60), tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Yangında Örgen'in oğlu Salih Örgen de (25) ağır yaralı olarak kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Şırnak Valiliği, Örgen ailesine kira ve malzeme yardımında bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Stratejiler ufuklarını açtı! Türkler gibi vurun
Dünya

Stratejiler ufuklarını açtı! Türkler gibi vurun

Azerbaycan'ın Ermenistan'ı ağır yenilgiye uğrattığı tarihi zaferde uyguladığı strateji, Ukrayna ordusu tarafından yürütülen büyük çaplı aske..
Erdoğan bu fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor
Gündem

Erdoğan bu fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri hakkındaki rezil sözleri nedeniyle büyük tepki çeken CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın şehit cenazesindek..
Beklenen oldu! Herkes akın ediyor... Yüzde 90'ı silinecek
Ekonomi

Beklenen oldu! Herkes akın ediyor... Yüzde 90'ı silinecek

Borcunu yapılandırmak isteyen vatandaşlar vergi dairelerine yoğunluk oluşturdu. 10 günde başvuru sayısı 1 milyonu geçti. Başvuru da ödeme de..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay