Şırnak'ta vahşet! Eşi ve 3 çocuğunu uyurken öldürdü

Şırnak'taki vahşetin ardından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin konuştuğu olay, Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Yeni Mahalle Botaş Caddesi'nde meydana geldi. 01.30'da gerçekleşen elim olayda 40 yaşındaki Hasan Karaaslan, uyudukları sırada eşi ve üç çocuğunu kafasından vurdu. Derya, Melek ve Şerife kardeşlerle birlikte anneleri Leyla da hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre Hasan Karaaslan, evde uyudukları sırada eşi Leyla ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife Karaaslan'ı (13) pompalı tüfekle başlarından vurarak öldürdü.

Hasan Karaaslan, daha sonra silahıyla birlikte polise giderek eşini ve çocuklarını öldürdüğünü bildirdi. Hasan Karaaslan, gözaltına alınırken olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, 4 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Kafalarına isabet eden mermilerle yaşamlarını yitirdikleri belirlenen anne ve 3 kızının cansız bedenleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.